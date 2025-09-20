- Hoy:
Boca Juniors vs Central Córdoba EN VIVO por Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver
Boca Juniors buscará reencontrarse con un triunfo ante Central Córdoba este domingo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional en La Bombonera.
Este domingo 21 de septiembre, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Central Córdoba en el partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La cita quedó pactada para jugarse a partir de las 19.15 horas de Perú o las 21.15 horas de Argentina. Además, puedes seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN Premium.
Antesala del partido Boca Juniors vs Central Córdoba por la Liga Profesional
Boca Juniors tendrá la necesidad de reencontrarse con una victoria ante Central Córdoba en su fortín, tras el amargo empate 1-1 frente a Rosario Central por la reciente jornada de la Liga Argentina. Para este duelo, Miguel Ángel Russo podría realizar hasta dos modificaciones, con el objetivo de que el 'Xeneize' pueda sumar de a tres.
La primera variante sería la de Marchesín en el arco por Leandro Brey, mientras que, Milton Giménez en reemplazo del lesionado Edison Cavani. Como se recuerda, el 'Matador' se encuentra sentido en el musculo de la cadera por lo que el atacante argentino irá como el '9' neto.
Boca Juniors va por una victoria ante Central Córdoba en La Bombonera/Foto: X
El técnico argentino ya alista su mejor estrategia y confía en su clásico sistema 4-4-2 para tratar de hacerle daño al 'Ferroviario'. De hecho, el fuerte de los locales viene siendo su racha de cinco encuentros sin saber de derrotas por lo que, hay plena confianza de seguir por el buen camino en el torneo.
De otro lado, Central Córdoba urge de ganar este choque, luego de caer 2-0 ante Deportivo Riestra. El presente que vive el elenco visitante no es el mejor, por ello, luego de quedar eliminados de la Supercopa Argentina, tal es así que, el estratega Omar De Felippe planifica un renovado sistema para tratar de dar la sorpresa y no dejar ceder puntos.
¿Cuándo juega Boca Juniors vs Central Córdoba?
Según la programación oficial, el partido que afrontarán Boca Juniors vs Central Córdoba por la fecha 9 de la Liga Profesional 2025 se jugará este domingo 21 de septiembre en La Bombonera, ubicada en Buenos Aires.
Boca Juniors recibirá a Central Córdoba por la fecha 9 de la Liga Profesional
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba?
Boca Juniors recibirá a Central Córdoba por una nueva jornada de la Liga Profesional 2025 a partir de las 19:15 horas locales de Perú o las 21:15 horas de Argentina.
- México: 18:15 horas
- Perú: 19:15 horas
- Ecuador: 19:15 horas
- Colombia: 19:15 horas
- Bolivia: 20:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas
- Argentina: 21:15 horas
- Brasil: 21:15 horas
- Uruguay: 21:15 horas
- Paraguay: 21:15 horas
¿Dónde ver Boca Juniors vs Central Córdoba?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del duelo entre Boca Juniors vs Central Córdoba correspondiente a la Liga Argentina 2025 a través de la señal en exclusiva de ESPN Premium. Repasa la guía de operadores en los demás países de Sudamérica.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium, ESPN
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN 3 Brasil
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN
- Canadá: Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium, ESPN
- México: Fanatiz Mexico
- Perú: Disney+ Premium, ESPN
- Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN, inter
- Uruguay: Disney+ Premium, ESPN
Boca Juniors vs Central Córdoba: pronóstico y apuestas
Según las casas de apuestas, Boca Juniors es favorito a ganar el partido ante Central Córdoba por la fecha 9 de la Liga Profesional Argentina 2025.
|Casas de Apuestas
|Boca Juniors
|Empate
|Central Córdoba
|Betsson
|1.58
|3.65
|6.70
|Betano
|1.62
|3.75
|6.90
|Bet365
|1.56
|3.50
|7.00
|1XBET
|1.60
|3.70
|6.35
Boca Juniors vs Central Córdoba: posibles formaciones
- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Cufré, Mansilla, Galván, Pignani, Pillud; Heredia, Florentín, Vera; Besozzi, Verón
Convocados de Boca Juniors ante Central Córdoba/Foto: X
Boca Juniors: últimos 5 partidos
- Rosario Central 1-1 Boca Juniors
- Aldosivi 0-2 Boca Juniors
- Boca Juniors 2-0 Banfield
- Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors
- Boca Juniors 1-1 Racing Club
Central Córdoba: últimos 5 partidos
- Deportivo Riestra 2-0 Central Córdoba
- Central Córdoba 2-0 Estudiantes La Plata
- Belgrano 0-3 Central Córdoba
- Lanús 1-0 Central Córdoba
- Central Córdoba 1-1 Barracas Central
¿Dónde jugarán Boca Juniors vs Central Córdoba?
El Estadio La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, Argentina será el recinto principal donde se enfrenten las escuadras de Boca Juniors vs Central Córdoba EN VIVO por la Liga Profesional 2025. Este escenario tiene capacidad para albergar un aproximado de 54.000 hinchas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
