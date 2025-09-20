¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Central Córdoba y dónde ver partido de la Liga Argentina?

Boca Juniors se enfrentará a Central Córdoba el 21 de septiembre de 2025 por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Alberto J. Armando, también conocido como La Bombonera. Boca busca clasificar directamente a la próxima Copa Libertadores, por lo que ganar lo mantendrá en los primeros puestos. ¿A qué hora y dónde ver el minuto a minuto?

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Central Córdoba?

Si deseas disfrutar de los partidos de la Liga Profesional Argentina y sintonizar el encuentro entre Boca Juniors vs Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, aquí te presentamos los horarios en los distintos países:

México y Costa Rica: 18:15 horas

Ecuador, Perú y Colombia: 19:15 horas

Bolivia y Venezuela: 20:15 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20:15 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 21:15 horas

España: 02:15 horas (del domingo 21)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Central Córdoba?

La transmisión EN VIVO del partido entre Boca Juniors vs Central Córdoba será mediante la señal de ESPN para todo Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina totalmente online a través de Disney Plus si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming. Aquí te mostramos la lista de canales en los diferentes países:

Argentina: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

España: Fanatiz Internacional

Estados Unidos: Fanatiz USA

Chile: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

¿Cómo llegan Boca Juniors vs Central Córdoba?

Boca Juniors esperará a Central Córdoba en La Bombonera para alcanzar el primer puesto del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, en caso de que Unión Santa Fe y Barracas Central no ganen sus respectivos partidos.

Boca Juniors empató 1-1 con Rosario Central en su último partido por la Liga Profesional Argentina.

Ubicado en el tercer puesto de su grupo, Boca ha tenido 2 empates y 3 victorias en sus últimos encuentros, por lo que su rendimiento viene siendo adecuado para la liga local.

Mientras tanto, Central Córdoba está en la ubicación 4 pero con el mismo puntaje que Boca Juniors (13 unidades). Es por eso que la escuadra visitante buscará una victoria y dar el batacazo ocupando el primer puesto del Grupo A.

En sus últimos 5 partidos, Central perdió 1, empató 2 y ganó 2, por lo que su racha también es positiva, pero no mejor que la del cuadro azul y dorado.