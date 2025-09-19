River Plate vs Atlético Tucumán EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver la Liga Profesional

River Plate vs Atlético Tucumán medirán fuerzas este sábado 20 de septiembre en un emocionante partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Este encuentro se disputará en el Estadio Monumental José Fierro desde las 7:15 p.m. (hora peruana) y 9:15 p.m. (hora de Argentina). La transmisión va por la señal en vivo de TNT Sports para Argentina y TyC Sports para Latinoamérica.

¿A qué hora juega River Plate vs Atlético Tucumán?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados para que no te pierdas ningún detalle del emocionante duelo entre River Plate vs Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

Perú, Ecuador y Colombia: 7:15 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:15 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:15 p.m.

México y Centroamérica: 6:15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:15 p.m.

España: 2:15 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver River Plate vs Atlético Tucumán EN VIVO?

Si quieres ver el enfrentamiento entre River Plate vs Atlético Tucumán EN VIVO, por la novena fecha de la Liga Profesional, tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Max Argentina y TNT Sports

Perú, Bolivia, Chile y Colombia: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

Brasil: Disney Plus.

Uruguay y Paraguay: TyC Sports y ESPN.

Venezuela: TyC Sports, inter, ESPN y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

River Plate vs Atlético Tucumán: previa del partido

River Plate visitará a Atlético Tucumán luego de haber caído en el Más Monumental de Buenos Aires frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. El equipo comandado por Marcelo Gallardo buscará un triunfo que le permita mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

River Plate presentará un equipo alterno ante Atlético Tucumán.

Sin embargo, el cuadro ‘Millonario’ también tiene la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final en Brasil, por lo que alistaría varias modificaciones en su once, dando lugar a algunos jóvenes con el objetivo de darle descanso a sus principales figuras de cara a la remontada copera. Además, deberá afrontar la sensible baja de Sebastián Driussi.

Por su parte, Atlético Tucumán está obligado a hacerse fuerte en casa para cortar la racha negativa de dos derrotas consecutivas, la última frente a Newell's Old Boys por 2-0. Los dirigidos por Lucas Pusineri han mostrado resultados irregulares, con apenas una victoria en los últimos cinco encuentros (3 derrotas, 1 empate y 1 triunfo).

Atlético Tucumán buscará volver al triunfo tras dos derrotas consecutivas.

El ‘Decano’ marcha en el octavo lugar del Grupo B con 9 unidades, por lo que necesita sumar de a tres para seguir en zona de clasificación. La buena noticia es que podrá contar nuevamente con su delantero Leandro Díaz, quien quedó habilitado para volver al once titular tras cumplir su fecha de sanción.

River Plate vs Atlético Tucumán: posibles alineaciones

Posible alineación de River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Posible alineación de Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz

River Plate vs Atlético Tucumán: pronóstico

Sobre el papel, River Plate parte como el favorito para poder quedarse con los tres puntos ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional. A continuación, te dejamos las cuotas de las principales casas de apuestas para que pueda realizar tu mejor jugada.

Apuestas River Plate Empate Atlético Tucumán Betsson 1.54 2.04 1.92 Betano 1.56 2.00 2.04 Bet365 1.56 2.10 2.10 1xBet 1.54 2.08 2.08

River Plate vs Atlético Tucumán: últimos enfrentamientos