River Plate vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: horario y dónde ver
River Plate vs. Atlético Tucumán chocan este sábado por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite.
River Plate vs. Atlético Tucumán se enfrentan este sábado 20 de septiembre, desde el Estadio Monumental José Fierro, en un partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Prensa chilena resalta el empate de la U de Chile con polémico mensaje: "Aránguiz conquistó Lima"
River Plate vs. Atlético Tucumán: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Costa Rica: 18:15 horas
- Ecuador, Perú y Colombia: 19:15 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:15 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20:15 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 21:15 horas
- España: 02:15 horas (del domingo 21)
¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán?
La transmisión EN VIVO del partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán será mediante la señal de TNT Sports para Argentina y ESPN para el resto de Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina totalmente online a través de Disney Plus y Fanatiz, si cuentas con una suscripción en las mencionadas plataformas de streaming.
River Plate vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025
Será la segunda vez en el año en la que los clubes River Plate y Atlético Tucumán se vean las caras. Este primer enfrentamiento se dio en el mes de marzo por el Torneo Apertura 2025, donde el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se impuso por la mínima diferencia en el estadio Más Monumental.
Ahora, los 'Millonarios', primeros con 18 puntos, necesitan seguir consolidando su gran momento en el fútbol argentino y despejarse de la derrota sufrida a mitad de semana en la Copa Libertadores. Por su parte, el 'Decano' está octavo en la tabla de posiciones y urge de una victoria para no perder su puesto en los playoffs.
