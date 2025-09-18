- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
La irónica celebración de La Cobra tras derrota de River Plate ante Palmeiras: "Ganó el mejor"
La Cobra es fiel hincha de Boca Juniors y todo esto explica su felicidad al ver que River Plate perdió contra Palmeiras de local por la Copa Libertadores.
La Copa Libertadores está en su etapa final luego de regalarnos varias semanas de emociones entre los mejores equipos del continente. Ahora, solamente se busca definir quiénes serán los que lleguen a la etapa final del torneo. Palmeiras sacó ventaja en su visita a Argentina y un gol podría marcar la diferencia en esta importante llave. Como era de esperarse, La Cobra no dejó pasar esta oportunidad.
River Plate perdió 1 a 2 ante Palmeiras en el primer partido de los que se jugarán en los cuartos de final. Solamente uno de estos dos equipos podrá sellar su pase a la siguiente etapa. La vuelta se juega el miércoles 24 de septiembre y lo más probable es que La Cobra también esté pendiente de su eterno rival.
La Cobra se burla de River tras derrota con Palmeiras
Luego de terminar el partido en el estadio de River Plate, La Cobra realizó una transmisión en su cuenta de Kick para comentar con su comunidad sobre los mejores momentos. Además de criticar el planteamiento de Marcelo Gallardo, el creador de contenido también aprovechó para celebrar al ritmo de la zamba. Todo quedó registrado en vivo.
Durante su transmisión, La Cobra también criticó fuertemente el rendimiento de cada uno de los jugadores y llenó de elogios a todos los futbolistas del Palmeiras. También realizó una mención especial al árbitro Jesús Valenzuela que engañó a toda la hinchada con una falta.
Lamentablemente, La Cobra no puede hacer análisis del equipo de sus amores, Boca Juniors, porque no está en ninguna competencia internacional y en el campeonato local tampoco están obteniendo los resultados deseados.
- 1
Chile vs. Perú: cómo y cuándo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai
- 2
Perú saca ventaja a Venezuela a poco de conocer al campeón del Mundial de Desayunos: vota AQUÍ
- 3
Mundial de Desayunos: cómo votar por el pan con chicharrón en YouTube si no te aparece el comentario de Ibai
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50