La irónica celebración de La Cobra tras derrota de River Plate ante Palmeiras: "Ganó el mejor"

La Copa Libertadores está en su etapa final luego de regalarnos varias semanas de emociones entre los mejores equipos del continente. Ahora, solamente se busca definir quiénes serán los que lleguen a la etapa final del torneo. Palmeiras sacó ventaja en su visita a Argentina y un gol podría marcar la diferencia en esta importante llave. Como era de esperarse, La Cobra no dejó pasar esta oportunidad.

River Plate perdió 1 a 2 ante Palmeiras en el primer partido de los que se jugarán en los cuartos de final. Solamente uno de estos dos equipos podrá sellar su pase a la siguiente etapa. La vuelta se juega el miércoles 24 de septiembre y lo más probable es que La Cobra también esté pendiente de su eterno rival.

La Cobra se burla de River tras derrota con Palmeiras

Luego de terminar el partido en el estadio de River Plate, La Cobra realizó una transmisión en su cuenta de Kick para comentar con su comunidad sobre los mejores momentos. Además de criticar el planteamiento de Marcelo Gallardo, el creador de contenido también aprovechó para celebrar al ritmo de la zamba. Todo quedó registrado en vivo.

Durante su transmisión, La Cobra también criticó fuertemente el rendimiento de cada uno de los jugadores y llenó de elogios a todos los futbolistas del Palmeiras. También realizó una mención especial al árbitro Jesús Valenzuela que engañó a toda la hinchada con una falta.

Lamentablemente, La Cobra no puede hacer análisis del equipo de sus amores, Boca Juniors, porque no está en ninguna competencia internacional y en el campeonato local tampoco están obteniendo los resultados deseados.