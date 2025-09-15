Fotos estilo Polaroid en Gemini: prompt para crear imágenes con tus artistas favoritos
Si quieres tener una fotografía al lado de tu artista favorito, la puedes hacer con Gemini AI. Es GRATIS y no te toma ni 1 minuto generarla.
Las redes sociales como Instagram, TikTok y X, antes Twitter, se han visto invadidas por fotografías estilo Polaroid en la que se puede ver que una persona se luce feliz y posando al lado de su artista favorito. ¿Puedes creer que esta imagen ha sido creada con la IA de Gemini?
Sí, gracias a las nuevas funciones de Inteligencia Artificial de Gemini, ahora podrás generar totalmente GRATIS y en segundos una fotografía estilo Polaroid con tu artista favorito, tu personaje favorito o incluso con algún objeto que desees. Lo único que necesitas es el Prompt correcto. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.
Crea tu propia foto estilo Polaroid con tu artista favorito
Esta tendencia ha calado fondo en los usuarios, debido al gran realismo que tienen las imágenes que se crean con Gemini AI. Lo mejor de todo es que estas funciones son GRATUITAS y funcionan mediante 'Prompts', es decir, comandos de texto en inglés con el que se le ordena a la Inteligencia Artificial a que diseñe algo específico. Sigue estos pasos para tener tu propia fotografía.
- Lo primero que debes hacer es ingresar a Gemini de Google desde tu teléfono o su web oficial.
- Sube dos fotos de tu galería, una tuya y otra de tu personaje o artista favorito.
- Pega el Prompt que te dejamos en la parte baja de esta nota.
- Genera la imagen, descárgala y compártela con tus amigos.
Lo mejor de todo esto es que esta imagen con IA es totalmente gratuita, tiene gran realismo y puedes generarla cuantas veces quieras. Solo deberás copiar el Prompt que te dejamos a continuación.
Prompt en inglés
Make a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the face. Change the background behind those two people with white curtains. With that boy hugging me.
Prompt en español
Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una foto normal, sin un tema o propiedad claros. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por toda la foto. No cambies la cara. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca. Con ese tipo cerca de mi y abrazándome”
