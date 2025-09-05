0
Crear y editar imágenes gratis con Nano Banana: ejemplos de prompts

Las herramientas que tienen integrada la inteligencia artificial siguen mostrando su evolución y Nano Banana es una de las más poderosas.

Jasmin Huaman
Guía para crear imágenes con Nano Banana.
Guía para crear imágenes con Nano Banana. | Foto: Composición Líbero
El uso de las aplicaciones con inteligencia artificial ha incrementado y cada vez son más las herramientas que se lanzan. En este 2025, Nano Banana ha sorprendido a miles de usuarios por su rapidez para crear imágenes, videos y todo tipo de diseños dejando en el olvido a la popular aplicación de Photoshop.

Nano Banana: crear imágenes con prompts

La nueva herramienta de Nano Banana es una de las más populares por su rápida respuesta y que está impulsada por la inteligencia artificial, integrado con Gemini de Google. Se pueden crear imágenes con resultados precisos siempre y cuando se use un prompt correcto. Es fácil de usar y permite tener diseño en cuestión de segundos.

Si buscas aprovechar al máximo Nano Banana, herramienta que te permite tener imágenes retocadas o simplemente crear nuevos diseños de todo tipo, Nano Banana es la aplicación que se puede usar de manera gratuita.

Cómo usar Nano Banana

  • Acceso: está disponible en la web de Gemini o directamente desde la aplicación móvil, ya que no se va a necesitar descargar otras apps adicionales. Bastará con iniciar sesión y sube una imagen o describe lo que deseas crear.
  • Límites: la versión gratuita tiene restricciones en el volumen de uso diario, pero es suficiente para proyectos personales.
  • Consejo: escribe prompts claros y detallados, especificando estilo, colores, tamaños y elementos para obtener resultados precisos.

Ejemplo de prompt para crear imágenes pequeñas

Seguramente viste una imagen con productos pequeños o personajes con tamaño inusual y te preguntaste cómo hacerlo. Ahora, usando Nano Banana podrás obtener grandiosos resultados en cuestión de pocos segundos. Para ello, debes usar el siguiente prompt.

Crear una fotografía publicitaria de alta resolución de un (PRODUCTO) realista en miniatura, sosteniendo entre un pulgar e índice de una persona. Que tenga fondo limpio y blanco, con iluminación de estudio y sombras tenues. El producto parece estar extremadamente pequeño, pero sin perder el detalle. Imita el estilo comercial minimalista.

Imágenes creadas con Nano Banana. | Foto: Captura
Jasmin Huaman
