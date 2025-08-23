Inteligencia Artificial predice el resultado de Universitario vs. Alianza Lima por el Clausura 2025

En la antesala del partido entre Universitario vs Alianza Lima, miles de hinchas se preguntan cuál es el equipo que parte como favorito para llevarse los tres puntos. Aunque la 'U' es local, la predicción de la inteligencia artificial sobre el marcador del encuentro podría sorprender a más de uno.

El fútbol peruano continúa a pesar de los compromisos internacionales, pero con la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores, ahora está enfocado de lleno en el torneo local. Aunque Alianza Lima mantiene su sueño intacto de seguir avanzando en la Sudamericana, no debe perder de vista la Liga1.

Inteligencia artificial predice resultado del Clásico peruano

Con la ayuda de la inteligencia artificial se pudo saber la predicción sobre quién es el favorito para ganar el partido de este fin de semana donde los cremas parten como favoritos por la localía y por haber hecho descansar a los titulares ante el Palmeiras, luego de dar por perdida la llave.

Tanto en la casas de apuestas como la inteligencia artificial da como favorito a Universitario de Deportes. El equipo dirigido por Jorge Fossati saldrá a ganar el partido desde el primer minuto luego de haber dado descanso a sus principales figuras. Sin embargo, el favoritismo de los cremas también podría jugarles en contra si es que Alianza Lima aprovecha cada ocasión de gol tras el buen momento en la Sudamericana.

Universitario y Alianza Lima se volverán a ver las caras. | Foto: Captura

Que Universitario de Deportes sea el favorito para la inteligencia artificial no sorprende, ya que el equipo de Fossati permanece invicto y el líder absoluto de la tabla. La eliminación de la Copa Libertadores quedará en el olvido si es que los cremas logran el título y para ello, deben vencer al 'compadre'.

La baja de Noriega y Paolo Guerrero también es un factor importante para que se considere a Alianza Lima como el menos favorito para ganar el partido del Clausura 2025.

¿Cuándo y a qué hora se juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará el domingo 24 de agosto de 2025 a partir de las 5:30 p.m. La victoria para cualquiera de los dos significará un gran avance para el título de fin de año.