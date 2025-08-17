- Hoy:
Así puedes 'desactivar' Meta AI en el WhatsApp de tu celular Android
Si bien NO es posible eliminar el asistente con Inteligencia Artificial, puedes reducir su presencia al mínimo en WhastApp. Aprende cómo hacerlo fácil.
La gran popularidad de ChatGPT, el asistente con Inteligencia Artificial, generó que Meta lance su propia versión, la cual ahora está incluida GRATIS y OBLIGATORIA en tu aplicación de WhatsApp.
Meta AI es el nuevo asistente virtual con el que puedes conversar y preguntarle cualquier información que necesitas saber. Incluso puedes pedirle que cree algunas imágenes o incluso hacer resúmenes de algunos textos. Sin embargo, ¿qué pasa si deseas eliminar esta IA de tu teléfono Android? Pues bien, tienes que saber que esto no es nada sencillo.
Y es que si bien NO es posible eliminar Meta AI de tu smartphone o de tu WhatsApp, lo cierto es que lo que se puede hacer es reducir al mínimo la presencia de la Inteligencia Artificial de tu celular. De esta forma ni notarás su presencia, a menos que lo desees.
Si no quieres seguir viendo el chat de Meta AI en tu WhatsApp, solo basta con eliminar la conversación y además evitar "invocarla" con el comando '@MetaAI'
Además, si deseas eliminar toda la información recopilada por Meta AI solo basta con escribir este comando: "/reset-ai". Al hacerlo, la IA confirma: “La IA se restablecerá a su estado predeterminado. La copia de esta conversación en los servidores de Meta será eliminada”.
