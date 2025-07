Los mejores 5 celulares de Samsung buenos y baratos con inteligencia artificial para comprar este 2025

Este 2025, para la gran mayoría la inteligencia artificial se ha convertido en un factor diferencial para la compra de un nuevo dispositivo móvil y, pese a quien le pese, en este apartado Samsung es el nombre que mejor está haciendo las cosas.

Por ello, en las siguientes líneas vas a conocer 5 terminales calidad-precio de la marca surcoreana que integran en su rendimiento Galaxy AI, la mejor IA del momento, estando por encima de Apple Intelligence e, inclusive, a Gemini de Google.

Antes de continuar, ten en cuenta lo siguiente: si el dinero no es un problema para ti, entonces puedes ir por cualquiera de los más recientes terminales de gama alta de Samsung, como los siguientes: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra.

Samsung S23 Ultra

Pantalla Dynamic AMOLED de 6,8, resolución QHD+ de 3,080 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), Vision Booster, 1,750 nits de brillo máximo, protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM de 8GB/12GB, memoria interna (ROM), de 256GB/512GB/1TB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Cámara principal de 200MP con estabilización óptica (OIS), angular de 12MP, zoom 3X de 10MP, zoom 10X de 10MP. Software OneUI 5.1 basado en Android 13. IP68.

Samsung S24 fe

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 1,900 nits de brillo máximo. Procesador Exynos 2400e, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 25W. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, telefoto 3X de 8MP, frontal de 10MP. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. IP68.

Samsung A56

Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, Vision Booster, protección Corning Gorilla Glass Victus+. Procesador Exynos 1580, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Cámara angular de 50MP, gran angular de 12MP, macro de 5MP. Software OneUI 7 basado en Android 15. IP67.

Samsung A36

Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP. Software OneUI 7 basado en Android 15. IP67.

Samsung A26

Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, 120Hz de tasa de refresco, protección Gorilla Glass Victus. Procesador Exynos 1280, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 13MP. Software OneUI 7 basado en Android 15. IP67.