Estas son las aplicaciones que por nada del mundo debes instalar en tu celular, según la inteligencia artificial

Con el avance de la inteligencia artificial, miles de personas usan esta herramienta para simplificar las consultas, pero también hay quienes lo hacen para realizar la generación de imágenes, entre otras cosas. En esta oportunidad, te diremos qué es lo que se recomienda en cuanto a las aplicaciones en los teléfonos.

PUEDES VER: Estos 5 celulares de Samsung son bonitos y baratos con mejor pantalla que el iPhone 16 y iPhone 16 Plus

Aplicaciones que no se deberían instalar en celular

Evitar ciertas aplicaciones en tu dispositivo móvil ayuda a proteger tu privacidad y seguridad, además del rendimiento del equipo y no afectar.su durabilidad a largo plazo. Estos son los puntos más importantes que debes considerar de ahora en adelante.

Aplicaciones de fuentes no confiables

Aplicaciones que son descargadas fuera de tiendas oficiales (Google Play, App Store) son vulnerables de contener malware, spyware o ransomware que comprometen tus datos. Un claro ejemplo de ello son los archivos APK de sitios web desconocidos o tiendas de apps no verificadas. Por ello, se recomienda realizar la descarga solo desde Google Play, App Store o tiendas oficiales de marcas como Huawei (AppGallery). Verifica las reseñas y el desarrollador antes de instalar.

Aplicaciones con permisos excesivos

Algunas apps piden acceso a datos innecesarios (como contactos, cámara o ubicación) para su funcionamiento, lo que puede ser usado para rastrearte o vender tu información. Como ejemplo de ellos están las que piden acceso a contactos o micrófono. Estos pueden ser juegos simples que solicitan acceso a tu galería o mensajes. Te recomendamos revisar los permisos en la tienda de aplicaciones y desactiva los innecesarios en la configuración de tu celular.

Consejos de la inteligencia artificial. | Foto: Captura

Aplicaciones de VPN gratuitas no confiables

Son muchas VPN gratuitas que pueden registrar tu actividad, insertan anuncios o vender tus datos en lugar de proteger tu privacidad. Estos casos son más comunes con las VPN gratuitas o que están hechas por desarrolladores desconocidos. Si buscas una VPN, será mejor que elijas servicios reconocidos como lo son NordVPN, ExpressVPN o ProtonVPN.