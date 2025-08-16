- Hoy:
Estas son las aplicaciones que por nada del mundo debes instalar en tu celular, según la inteligencia artificial
Las herramientas de la inteligencia artificial permite tener una noción de un tema en específico y también funciona para el rubro tecnológico. Conoce más detalles.
Con el avance de la inteligencia artificial, miles de personas usan esta herramienta para simplificar las consultas, pero también hay quienes lo hacen para realizar la generación de imágenes, entre otras cosas. En esta oportunidad, te diremos qué es lo que se recomienda en cuanto a las aplicaciones en los teléfonos.
Aplicaciones que no se deberían instalar en celular
Evitar ciertas aplicaciones en tu dispositivo móvil ayuda a proteger tu privacidad y seguridad, además del rendimiento del equipo y no afectar.su durabilidad a largo plazo. Estos son los puntos más importantes que debes considerar de ahora en adelante.
Aplicaciones de fuentes no confiables
Aplicaciones que son descargadas fuera de tiendas oficiales (Google Play, App Store) son vulnerables de contener malware, spyware o ransomware que comprometen tus datos. Un claro ejemplo de ello son los archivos APK de sitios web desconocidos o tiendas de apps no verificadas. Por ello, se recomienda realizar la descarga solo desde Google Play, App Store o tiendas oficiales de marcas como Huawei (AppGallery). Verifica las reseñas y el desarrollador antes de instalar.
Aplicaciones con permisos excesivos
Algunas apps piden acceso a datos innecesarios (como contactos, cámara o ubicación) para su funcionamiento, lo que puede ser usado para rastrearte o vender tu información. Como ejemplo de ellos están las que piden acceso a contactos o micrófono. Estos pueden ser juegos simples que solicitan acceso a tu galería o mensajes. Te recomendamos revisar los permisos en la tienda de aplicaciones y desactiva los innecesarios en la configuración de tu celular.Consejos de la inteligencia artificial. | Foto: Captura
Aplicaciones de VPN gratuitas no confiables
Son muchas VPN gratuitas que pueden registrar tu actividad, insertan anuncios o vender tus datos en lugar de proteger tu privacidad. Estos casos son más comunes con las VPN gratuitas o que están hechas por desarrolladores desconocidos. Si buscas una VPN, será mejor que elijas servicios reconocidos como lo son NordVPN, ExpressVPN o ProtonVPN.
