Verificación de edad con IA de YouTube: ¿Qué países tendrán el nuevo sistema?
YouTube sigue trabajando en mejorar la experiencia a los usuarios y proteger el contenido que se visualiza con un nuevo sistema de inteligencia artificial.
La plataforma de YouTube anunció la introducción de una tecnología que permitirá distinguir a los espectadores según la edad para de esta manera ofrecer contenido adecuado. Este sistema se empezará a usar hasta dentro de unas semanas.
De acuerdo al anuncio realizado por YouTube, se usará la edad del usuario y será independiente de la fecha de creación de la cuenta. El sistema trabajará con una herramienta de inteligencia artificial y empezará a funcionar en unos días con el fin de limitar el contenido inapropiado de acuerdo al rango de edad de cada persona.
¿En qué países se pedirá verificación de edad en YouTube?
De momento, YouTube informó que la verificación de edad se solicitará únicamente en Estados Unidos, a medida que se mejore, se estará expandiendo a otros países del mundo. La tecnología con IA tendrá como objetivo detectar si el usuario tiene la edad suficiente para navegar por la plataforma sin ningún inconveniente. Además, la verificación no tiene nada que ver con la fecha de nacimiento que se ofreció al hacer el registro de la cuenta.
Cómo funciona el sistema de verificación de edad de YouTube
Con la implementación de la inteligencia artificial se podrá interpretar de una mejor manera el contenido apto para los usuarios que tengan una cuenta en YouTube. Al reconocer la edad de la persona, se aplicará la protección necesaria, por ejemplo, con un adolescente, YouTube indica que:
- Desactivar la publicidad personalizada.
- Activar herramientas de bienestar digital.
- Limitación de las visualizaciones de algunos tipos de contenido.
En caso de que el sistema calcule erróneamente que una persona es menor de 18 años, se podrá realizar la verificación de edad a través de un documento oficial o tarjeta de crédito.
