Qué dolor: se confirmó quién ganará el Uruguay vs. Perú de hoy, según la IA

La selección peruana registró una de las peores 'rachas' en las Eliminatorias y esto les pasó factura, ya que ahora tendrán que llevarse una victoria de Uruguay y esperar a que se den otros resultados para ver si llegan con posibilidades de clasificar al próximo Mundial. La inteligencia artificial pudo definir cuál sería el resultado definitivo y no estaría lejos de la realidad.

Uruguay se encuentra actualmente en la cuarta posición de la tabla con 24 puntos, mientras que Perú solamente suma 12 puntos y está en el noveno puesto de la clasificación. A pesar de que este año clasifican más países al Mundial, lamentablemente la selección peruana tiene escazas chances de convertirse en uno de los equipos en llegar al torneo más emblemático del fútbol.

Predicción de la IA del partido entre Uruguay vs Perú

Al preguntarle a la inteligencia artificial sobre cuál es el país que será el ganador, los resultados arrojaron que será Uruguay el que logre llevarse los tres puntos para seguir sumando en la tabla general.

De acuerdo a la predicción de la IA, esto se debe a que está jugando de local en el Centenario, emblemático estadio donde la selección charrúa suele hacerse muy fuerte. Por su parte, Perú ha demostrado graves problemas ofensivos y la nula cantidad de goles fuera de casa es una clara evidencia de ello. Además, los antecedentes de los partidos jugados en Montevideo también favorecen a Uruguay. La predicción final es de 2-0 a favor de los celestes.

IA revela quién ganará el partido entre Uruguay vs. Perú. | Foto: Captura

Perú y Uruguay se estarán enfrentando desde las 6:30 p.m. en Montevideo y en la siguiente y última fecha de la clasificación al Mundial, la selección dirigida por Óscar Ibañez cerrará esta etapa ante Paraguay en Lima.