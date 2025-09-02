Este Motorola DESTRUYE al Samsung S25 Plus: hecho en MADERA, memoria de 1TB, carga en 20 minutos y pantalla POLED

Cuando hablamos de un gama alta, por lo general se nos viene a la mente nombres como Samsung y iPhone, pero lo cierto es que estos dispositivos suelen ser sumamente costosos, razón por la cual no son accesibles para todos. Sin embargo, Motorola cuenta con un potente smartphone con prestaciones de lujo, el cual ha impresionado a miles: estamos hablando del Motorola Edge 50 Ultra.

Pantalla y procesador del Motorola Edge 50 Ultra

Con un peso de 197 gramos, el Motorola Edge 50 Ultra nos abre las puertas con una pantalla potente POLED LTPS de 6,7 pulgadas, acompañado de una amplia resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de 446 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), a la vez de una fluidez irrepetible gracias a sus 144 hercios de tasa de refresco, compatible con contenido HDR10+, un brillo bueno con sus 2,500 nits de brillo máximo y resistencia acuática con certificación IP68.

Al pasar al rendimiento, nos vamos a topar con un procesador muy poderoso: el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 que va sumamente bien teniendo muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, así como jugar videojuegos pesados sin lags, sobrecalentamientos, ni reinicios inesperados. Asimismo, trae RAM de 16GB con LPDDR5X y memoria interna que llega hasta los 1TB con tecnología UFS 4.0 para descargas rápidas.

Foto y video del Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra cuenta con triple cámara trasera, la cual nos dará buenos resultados con su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 50 megapíxeles, telefoto de 3X de 60 megapíxeles, así como un frontal de 50 megapíxeles con autofocus.

Por su parte, el video este celular puede grabar a un máximo de 4K a 60fps, a la vez de contar con un buen trabajo en la estabilización, a la vez de un óptimo enfoque automático, a la vez de la posibilidad de sacar clips con HDR10+.

Batería y súper carga del Motorola Edge 50 Ultra

La autonomía es uno de los apartados más destacados en el Motorola Edge 50 Ultra, ya que su batería es de 4,500mAh. De buenas a primeras esta potencia podría parecernos insuficiente en 2025, y lo es, sin embargo, viene muy bien compensado con su carga rápida de 125W, a la vez de carga inalámbrica de 50 y carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Por ello, tu celular estará listo al 100 por ciento, aunque no lo creas, entre los 15 y 20 minutos.

Sistema operativo del Motorola Edge 50 Ultra

Este dispositivo fue lanzado en 2024 acompañado de Android 14 como sistema operativo, siendo un sistema operativo, sobrio, con pocas modificaciones y estable. Además, posee una política de actualizaciones de 5 años para dar soporte al software, así como para los parches de seguridad. No está mal, pero anda algo retrasado respecto a lo que implementa Samsung y Apple en este mismo aspecto en su tope de gama.

Precio en 2025 del Motorola Edge 50 Ultra

Si te ha gustado y quieres comprarte el Motorola Edge 50 Ultra este 2025, entonces en México lo puedes comprar desde los 17,999 pesos; en Perú desde los 3,249 soles; en Colombia desde los 3,850.000 pesos; en España desde los 730 euros (Amazon).