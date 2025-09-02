Motorola no supera a este Samsung líder en la gama media: pantalla Super AMOLED, RAM de 8GB y triple cámara

Este 2025, el Samsung A55 se mantiene casi inamovible como uno de los reyes de la gama media, un puesto que ni el Galaxy A56 y su potente IA ha conseguido desplazar. Es casi perfecto, contando con un precio sumamente atractivo para las grandes mayorías, por lo que en las siguientes lo vamos a conocer en todos sus apartados.

Samsung A55: pantalla, procesador y batería

El Samsung A55 tiene un peso de 213 gramos, los cuales contienen una pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, junto con resolución FullHD+ idónea para ver contenido multimedia, acompañado con una gran fluidez de 120 hercios, VIsion Booster que mejora la calidad de la imagen, brillo decentón de 1,000 nits y resistencia acuática gracias a su certificación IP67.

Pese a que los usuarios llevan años pidiendo un cambio en el modelo del chip, lo cierto es que los surcoreanos apostaron en este dispositivo con el Exynos 1480, el que va más que bien con videojuegos con elevada demanda gráfica y la multitarea, sin lags ni reinicios inesperados. Su RAM es de 8GB, así como memoria interna de 128GB y 256GB.

La autonomía, por su parte nos trae una batería de 5,000mAh para usarlo por casi todo el día, pero con una carga rápida de 25W que, eso sí, ya en 2024 nos parecía insuficiente si lo comparamos con la competencia directa en el mismo rango de precio como Motorola, Xiaomi y Honor.

Samsung A55: foto y video

Como ya es habitual en los dispositivos Samsung, el Galaxy A55 cuenta con uno de los mejores sensores fotográficos de la gama media, dado que en la parte trasera tiene triple cámara, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

El Samsung A55 puede grabar a resolución máxima de 4K a 30fps en todos sus lentes (con excepción del macro), aunque su gran problema es que no posee estabilización (OIS), solo estabilización electrónica (EIS) que ayuda, pero no es del todo efectiva en trepidaciones.

Samsung A55: software

Para nadie es un misterio que uno de los grandes plus de los terminales de Samsung es su sistema operativo, al ser uno de los más estables, personalizables y sólidos del mercado actual. Por ello, el A55 nos trae OneUI 6.1 basado en Android 14.

Además de esto, cuenta con una notable política de actualizaciones, por lo que nos topamos con 4 años para dar soporte a lo referente al software, mientras que 5 años para los parches de seguridad.

Samsung A55: precio en 2025

Si quieres comprarte el Samsung A55 este 2025, entonces en México lo adquieres desde los 6,509 pesos; en Perú desde los 1,552 soles; en Colombia desde los 1.739.900 pesos; en España desde los 420 euros (Amazon).