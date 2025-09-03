Brutal batería de 6000mAh que humilla al iPhone 16: procesador Snapdragon, fotos de 200MP y 6 años de actualizaciones

Samsung, Motorola y Xiaomi son los reyes absolutos de la gama media, pero en la actualidad Honor se ha metido en la mesa de estos gigantes tecnológicos, por lo que este año dieron un golpe de autoridad con el lanzamiento del Honor 400, el cual ha sido pensado para brillar y destronar a nombres como el Samsung A56, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus y Motorola Edge 60. ¿Los podrá destronar? Vamos a averiguarlo en las siguientes líneas.

Características del Honor 400

El Honor 400 nos ha sorprendido con su diseño elegante, lo cual se agradece en la gama media, además de contar con tres versione: Dorado Duna, Plata Meteoro y Negro Medianoche, todo en 184 gramos.

Por otro lado, este celular cuenta con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, acompañado con una brutal resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, incluyendo una buena densidad de píxeles por pulgada (ppp) de 460, 120 hercios de tasa de refresco que nos dará mucha fluidez al apreciar contenido, brillo máximo de 5,000 nits que ni los tope de gama poseen.

Este celular chino trae un rendimiento óptimo para jugar y tener abiertas muchas aplicaciones al mismo tiempo gracias al chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, así como RAM de 8GB, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB.

El Honor 400, sin lugar a dudas, tiene uno de sus mayores atractivo a su autonomía, contando con una demencial batería de 6,000mAh, para usarlo de forma continua por mucho más de un día. Por otro lado, su carga rápida es de 66W para tenerlo listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

El sistema operativo de este dispositivo es MagicOS 9 basado en Android 15, siendo en la actualidad uno de los más solventes, con un funcionamiento estable, con personalización, además de estar integrado con Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china, la cual mejora la experiencia de las cámaras, así como potencia diversas funciones en el smartphone.

La fotografía del Honor 400 nos sorprende con una lente principal de 200 megapíxeles con estabilización, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles. En cuanto al video, este terminal puede grabar en 4K a 30fps en todos sus sensores; algo que se agradece.

No menos importante es que la resistencia es uno de sus puntos más altos, dado que viene con certificación IP66, que lo hace súper resistente al polvo, la humedad, así como a chorros de agua.

Del mismo modo, nos topamos con resistencia anti caídas y golpes gracias a su certificado de 5 estrellas SGS.

Precio del Honor 400 en 2025

Si quieres adquirir el Honor 400 HOY, entonces en México lo compras desde los 8,428 pesos; en Perú desde los 1,449 soles; en Colombia desde los 2,799.900 pesos; en España desde los 368 euros (idealo.es).