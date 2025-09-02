Los 5 celulares más recomendados para grabar video si quieres ser influencer

Si estás pensando realizar contenido en plataformas digitales, si tienes pensado iniciar una carrera como influencer y necesitas un smartphone, la mejor opción es siempre comprarte un tope de gama, ya que estos celulares incluyen notables apartados en cuanto a la grabación de video.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a ver 5 dispositivos premium que serán las mejores opciones para realizar las funciones arriba mencionadas. Ten en cuenta que cada uno de estos celulares tiene precios por encima de los 900 dólares.

iPhone 16 Pro Max

El iPhone 16 Pro Max es, de lejos, la mejor opción para la grabación de video, ya que alcanza los 4K a 120fps, algo que nadie más tiene en el mundo, tiene un asombroso grabado en formato LOG, un notable borrado del ruido, así como una de las mejores estabilizaciones. Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, tasa de refresco ProMotion de 120Hz, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A18 Pro, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo 5X de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 4,685mAh, carga MagSafe de 25W. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.

Samsung S25 Ultra

El Samsung S25 Ultra tiene grabación en 8K con buena estabilización, pero también con resultados notables en 4K, con buena eliminación del ruido de fondo. Pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución QuadHD+, tasa de refresco de 120Hz, protección Corning Gorilla Glass Armor 2. Procesador Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM, 256GB/512GB/1TB de ROM. Cámara principal de 200MP con OIS, zoom 5X de 50MP, zoom 3X de 10MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 12MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W. Software OneUI 7 basado en Android 15. Certificación IP68.

Xiaomi 15 Ultra

El Xiaomi 15 Ultra incluye video máximo a 8K a 30fps con buenos resultados, pero con mejores sensaciones en los 4K a 60fps, destacando por su brutal estabilización, con notable interpretación. Pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas, resolución WQHD+ de 3,200 x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 16GB, ROM de 512GB. Batería de 5,140mAh, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W. Cámara principal de 50MP con HyperOIS, telefoto de 50MP, super telefoto 4.3X de 200MP, gran angular de 50MP, frontal de 32MP. Software HyperOS basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.

iPhone 15 Pro

El iPhone 15 Pro es otros de los grandes títulos para grabar video, pues lo hace a un máximo de 4K a 60fps, incluyendo formato LOG, con resultados con mucho detalles, buen agarre de la luz. Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, brillo máximo de 2,000 nits, tasa de refresco de 120Hz. Procesador Apple A17 Pro, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 48MP, gran angular de 12MP, telefoto 3X de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 3,290mAh. Software iOS 17. Resistencia acuática IP68.

Samsung S24 Ultra

El Samsung S24 Ultra graba video en 8K a 30fps con mucha nitidez, con amplio detalle como naturalidad, pero con problemas en el estabilizador, por ello, los mejores resultados los encontraremos en el 4K a 60fps. Pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, resolución QuadHD+, 120Hz de tasa de refresco, protección Corning Gorilla Glass Armor. Procesador Snapdragon 8 Gen 3, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 200MP con OIS, zoom 5X de 50MP, zoom 3X de 10MP, ultra gran angular de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 5,000mAh, 45W carga rápida, carga inalámbrica de 15W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.