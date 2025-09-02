- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Olvídate de Xiaomi con este Samsung con pantalla AMOLED, procesador GAMER, 256GB de memoria, y triple cámara 4K
Pese a ser un teléfono del 2024, este Galaxy A55 es uno de los mejores Android con gran potencia, cámaras profesionales y 5 años de actualizaciones.
Samsung es una de las marcas más reconocidas en el mercado de los smartphones y esto se debe a que sus teléfonos son algunos de los equipos más potentes. Este 2025, la firma coreana presentó el Galaxy A56 5G, un equipo que no representó una gran innovación si es comparado con su modelo anterior.
Es por ello que el Samsung Galaxy A55 se ha convertido en una de las mejores propuestas para este año, puesto que combina gran potencia, cámaras 4K y funciones con Inteligencia Artificial. Lo mejor es que su precio ha caído al mínimo. ¿Quieres saber más? Aquí te revelamos todo sobres este potente Android.
PUEDES VER: Este iPhone de 2023 tiene cámaras 4K, 512GB, pantalla OLED de alta definición y su precio ha bajado al mínimo
Samsung Galaxy A55: ficha técnica y precio actualizado
Uno de los apartados más importantes de un smartphone es la pantalla y este Samsung Galaxy A55 tiene uno de los mejores paneles. Su display es de tipo Super AMOLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, 1000 nits de brillo y una protección Gorilla Glass.
¿Qué tan potente es el Samsung Galaxy A55? Este teléfono llega con un procesador Exynos 1480, el cual se podría comparar con el Snapdragon 7 Gen 3. Además, llega acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria intera, además de una posibilidad de ampliar con microSD hasta 1TB.Este es el Samsung Galaxy A55. Foto: Trip Advisor.
Por si fuera poco, el Samsung Galaxy A55 tiene un juego de cámaras de alta definición: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps.
¿Qué precio tiene el Samsung Galaxy A55? En el caso del Perú, este teléfono cuesta 1265 soles, lo que al tipo de cambio en dólares representan unos 350 dólares.
- 1
Nueva revelación del iPhone 17: funda también tendrá diseño inesperado y "transparente"
- 2
Este Samsung es bueno y muy barato: 256 GB de almacenamiento, batería 5000 mAh y con cámara triple HD
- 3
iPhone 17 Pro Max: este es el precio, características, cámaras, colores y fecha de llegada del nuevo teléfono de Apple
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00