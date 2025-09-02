Olvídate de Xiaomi con este Samsung con pantalla AMOLED, procesador GAMER, 256GB de memoria, y triple cámara 4K

Samsung es una de las marcas más reconocidas en el mercado de los smartphones y esto se debe a que sus teléfonos son algunos de los equipos más potentes. Este 2025, la firma coreana presentó el Galaxy A56 5G, un equipo que no representó una gran innovación si es comparado con su modelo anterior.

Es por ello que el Samsung Galaxy A55 se ha convertido en una de las mejores propuestas para este año, puesto que combina gran potencia, cámaras 4K y funciones con Inteligencia Artificial. Lo mejor es que su precio ha caído al mínimo. ¿Quieres saber más? Aquí te revelamos todo sobres este potente Android.

Samsung Galaxy A55: ficha técnica y precio actualizado

Uno de los apartados más importantes de un smartphone es la pantalla y este Samsung Galaxy A55 tiene uno de los mejores paneles. Su display es de tipo Super AMOLED de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, 1000 nits de brillo y una protección Gorilla Glass.

¿Qué tan potente es el Samsung Galaxy A55? Este teléfono llega con un procesador Exynos 1480, el cual se podría comparar con el Snapdragon 7 Gen 3. Además, llega acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria intera, además de una posibilidad de ampliar con microSD hasta 1TB.

Este es el Samsung Galaxy A55. Foto: Trip Advisor.

Por si fuera poco, el Samsung Galaxy A55 tiene un juego de cámaras de alta definición: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps.

¿Qué precio tiene el Samsung Galaxy A55? En el caso del Perú, este teléfono cuesta 1265 soles, lo que al tipo de cambio en dólares representan unos 350 dólares.