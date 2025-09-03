Este Samsung sigue bajando de precio: cámara triple 50 MP, almacenamiento infinito, procesador gamer y batería duradera

Samsung está dentro de las marcas más potentes en el mundo, no solamente por la gran variedad de dispositivos móviles que ofrece, sino porque además sus precios son bastante accesibles. Si estás pensando en comprar un celular, el modelo Galaxy A35 es una de las opciones más recomendables para este 2025.

Los smartphones siguen demostrando su poderío y con el lanzamiento de varios equipos, los precios se vuelven cada vez más cómodos. Pero esto no quiere decir que el Samsung A35 sea un modelo bajo, sino todo lo contrario. Su potencia es una de las mejores, tiene buena duración de batería y son pocos los celulares que logran superarlo.

Samsung A35: por qué comprarlo, características y precio

El Samsung Galaxy A35 postula como uno de los mejores teléfonos de la gama media en el 2025 por tener un diseño bastante elegante, materiales premium y especificaciones que garantizan un alto rendimiento.

Para empezar, el Galaxy A35 trabaja con una pantalla Super AMOLED de 6.60 pulgadas con una resolución FHD+ en sus 1080x2340 píxeles. Además, la pantalla es una de las mejores con sus 120 Hz de tasa de refresco y un brillo que permite ver las imágenes sin ningún problema y no afectará la calidad gracias a la tecnología HDR10+ con colores vibrantes y nítidos.

Cámara y batería que demuestran su gran calidad

La autonomía de este Samsung Galaxy A35 es algo que nadie pone en duda y es que tiene una capacidad de 5000 mAh con una carga rápida de 25W. Se puede usar durante todo el día sin ningún problema y el rendimiento no se verá afectado.

Especificaciones del Samsung A35. | Foto: Captura

Las cámaras del Samsung Galaxy A35 tiene un sistema triple que permite disfrutar de una calidad de 50 megapíxeles con el lente principal, mientras que con el lente gran angular es de apenas 8 MP y el lente macro de 5 MP. Por otro lado, se tiene la cámara frontal de 13 megapíxeles y se permite la grabación de video en 4K.