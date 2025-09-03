Este Motorola es más premium que el Samsung S25 Ultra: tiene DOBLE pantalla, procesador ELITE y RAM de 32GB

La idea de los celulares plegables es un concepto que, poco a poco, están volviendo a enganchar a los usuarios, casi todas las marcas los tienen, pero en realidad son muy pocos los que logran convencer el fino ojo de los especialistas y clientes, pero esa percepción está cambiando este 2025 gracias al Motorola Razr 60 Ultra, un terminal premium, que está a la par de los titanes del tope de gama. Cabe en tu bolsillo sin problemas.

Doble pantalla premium

Uno pensaría que por ser un smartphone plegable, este sería pesado o grueso, pero lo cierto es que tiene un peso de 199 gramos, además de contar con diseño en colaboración con Pantone como el Scarab, Cabaret, Mountain Trail o Rio Red.

Además de esto nos topamos con doble pantalla, donde el panel interno nos presenta un AMOLED LTPO de 7 pulgadas, además de resolución Super HD, a la vez de una tasa de refresco que nadie más tiene de 165 hercios, densidad de píxeles por pulgada de 464 (ppp), compatibilidad con Dolby Vision, Dolby Atmos, un brillo muy top gracias a sus 4,500 nits, así como resistencia acuática IP48.

En cuanto a la pantalla externa trae una POLED de 4 pulgadas, unos 417 ppp, un refresco soberbio de 165Hz y brillo máximo de 3,000 nits.

Procesador de última generación

El rendimiento es uno de los aspectos más destacados del Motorola Razr 60 Ultra, ya que presenta al poderoso chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, por lo que la multitarea, desplazarse por aplicaciones pesadas o disfrutar videojuegos con mucha demanda gráfica no será un problema, sin lags, sobrecalentamiento ni reinicios inesperados.

En este mismo apartado, al pasar por el almacenamiento, descubrimos un RAM generoso como voluminoso con sus 16GB con LPDDR5X, en tanto que la memoria interna llega hasta los 512GB con tecnología UFS 4.0 para contar con descargas rápidas.

Software estable con inteligencia artificial

Una vez más, Motorola nos sigue sorprendiendo con la sobriedad de su sistema operativa; en el caso del Motorola Razr 60 Ultra nos trae de salida Android 15 casi puro con poquísimas modificaciones, lo que nos dará una experiencia estable, sólido y bien integrada con Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, la cual nos será de gran ayuda en la fotografía, pero también un respaldo en diversos funciones propias del teléfono.

Sin embargo, nos parece que un terminal premium como este no puede tener una política de actualizaciones de 3 años para software y 4 años para parches de seguridad, sobre todo porque la competencia directa como Samsung, Apple u Honor la implementan desde los 6 años.

Buenas cámaras, pero queda un poco en debe

Nuevamente, Motorola apuesta por la doble en sus plegable, por lo que en el Razr 60 Ultra contaremos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 50 megapíxeles y sensor interior de 50 megapíxeles.

Esperábamos un poco más por el precio de este dispositivo, sin embargo, ello no quiere decir que no tendrás buenos resultados, todo lo contrario, la experiencia será satisfactoria, pero sí está un paso atrás respecto a celulares como el Xiaomi 15 Ulta, Honor Magic 7 Pro, Samsung S25 Ultra o, incluso, del iPhone 16 Pro Max.

En cuanto al video, el Motorola Razr 60 Ultra nos ha impresionado con su grabación en 8K a 30fps en la cámara principal (también en los 4K a 60fps), en tanto que el gran angular como el sensor interno lo hace a 4K a 60fps.

Autonomía para todo el día

La batería del Motorola Razr 60 Ultra cuenta con tan solo 4,700mAh que, de buenas a primera, podría parecer insuficiente para los estándares actuales, sobre todo porque hablamos de un terminal que abierta tiene una pantalla de 7 pulgadas.

Sin embargo, está bien balanceado con su potente carga rápida de 68W para que el terminal esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos; a la vez de carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W.

Precio del Motorola Razr 60 Ultra

Como te habrás dado cuenta, el Motorola Razr 60 Ultra no será un terminal barato, pero no te decepcionará, todo lo contrario te dará una experiencia amplia como completa. Por ello, en México lo encuentras desde los 24,374 pesos; en Perú desde los 5,399 soles; en Colombia desde los 6,299.900 pesos; en España desde los 925 euros (Amazon).