Comprar un celular tope de gama no es algo accesible para muchos por sus elevados costos. Sin embargo, algunos fabricantes están haciendo las cosas tan bien que han logrado un balance entre calidad y precio en terminales de gama alta: el rey en este segmento es Xiaomi, Honor le pisa los pies, pero Samsung tampoco se queda atrás.

El fabricante surcoreano nos ha dado en la yema del gusto con el fabuloso Samsung S24 fe, un terminal con un precio de locura que, además, se ha convertido en el engreído en su rango de costo. ¿Los motivos? una pantalla poderosa, fotografías con resultados cuasi profesionales, a la vez de una gran política de actualizaciones.

Samsung S24 fe: pantalla y procesador

El Samsung S24 fe nos abre las puertas con su pantalla Dynamic AMOLES 2X de 6,7 pulgadas, a la vez de una resolución FullHD+, junto con una notable tasa de refresco de 120 hercios, densidad de píxeles por pulgadas de 385 (ppp), un brillo máximo decent de 1,900 nits y certificación IP68 que lo hace resistente al agua.

Por otro lado, su procesador es un chip de la casa: el Exynos 2400e, a la vez de una RAM de 8GB, a la vez de memoria interna en versiones de 128GB, de 512GB y 512GB. Un pack supremo que te dará rendimiento para jugar videojuegos pesados, tener muchas apps abiertas al mismo tiempo, todo ello sin reinicios y calentamientos del dispositivos.

Samsung S24 fe: foto y video

Como era de esperarse, el Samsung S24 fe tiene una gran eficiencia en sus juegos de cámaras, con lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, telefoto 3X de 8 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, este celular lo hace en un máximo de 8K a 30fps, pero su verdadera efectividad está en los 4K a 60fps, con la cual vamos a divertirnos muchos gracias a los resultados que obtendremos.

Samsung S24 fe: sistema operativo

El Samsung S24 fe posee uno de los mejores sistemas operativos, en este caso particular, salió con OneUI 6.1 basado en Android 14, pero ya fue actualizado a la última versión, incluyendo Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana.

No dejemos de mencionar la impresionante política de actualizaciones de este dispositivo, dando qie nos topamos con 6 años para dar soporte al software, el mismo tiempo para los parches de seguridad.

Samsung S24 fe: batería y carga

En este apartado, el Samsung S24 fe nos trae una batería de 4,700mAh, que parece poco, y lo es para los estándares actuales, pero cuentas con carga rápida de 25W, a la vez de carga inalámbrica de 15W y carga inversa.

Samsung S24 fe: precio en 2025

Para comprarte el Samsung S24 fe este 2025, entonces los encuentras en México desde los 8,975 pesos; en Perú desde los 1,921 soles; en Colombia desde los 2,150.000 pesos; en España desde los 414 euros (Amazon).

