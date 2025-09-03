Este Xiaomi lo tiene todo: pantalla con gran resolución, RAM de 12GB, fotos de 200MP y cuesta la mitad que el iPhone 16e

Si te quieres comprar un nuevo celular de gama media con mucha potencia, resistencia y gran rendimiento, entonces no tienes que mirar y comprarte a ojo cerrado al espectacular Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, el cual serás una de las grandes sorpresas cuando lo tengas entre manos.

Pantalla, procesador y batería del Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus

Con colores azul, negro y púrpura, el Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus se presenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadasa, a la vez de una notable resolución de 2,720 x 1,220 píxeles, junto con una desempeño de calidad con sus 120 hercios de tasa de refresco, compatible con HDR10+, Dolby Vision, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus 2 y resistencia acuática IP68.

El Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 es su procesador, el cual se adapta a la perfección para tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, videojuegos pesados, sin problemas de rendimiento. Asimismo, tiene RAM de 8GB y 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2 para descargas.

Por otro lado, la batería del Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus es de 5,110mAh, el cual te dará potencia de uso por casi un día completo, pero su verdadero atractivo es su carga rápida de 120W, es decir que el terminal estará cargado al 100 por ciento entre los 15 a 20 minutos.

Foto y video del Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus

La fotografía lo hace bien, pero lo cierto es que está un pasito detrás de su competencia directa, el Samsung A56; sin embargo, obtendrás buenas tomas en distintas situaciones- Su lente principal es de 200 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles, frontal de 20 megapíxeles.

Sobre la grabación de video, el Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus solo puede sacar clips en 4K a 30fps desde el sensor principal, en el ultra gran angular y la frontal lo hace en los 1080p a 30fps.

Sistema operativo del Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus

Del mismo modo, este celular viene con un sistema operativo como HyperOS basado en Android 14, lo que nos genera suspicacia porque dado que fue lanzado en 2025 debió estar implementado bajo Android 15.

En cuanto a su política de actualizaciones, el Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus cuenta con 4 años para dar soporte para software, como para los parches de seguridad. Es una gran mejora, pero aún está paso detrás de Samsung y Honor en el mismo rango de precio.

Precio del Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus

Si te gustó el Xiaomi Redmi Note 14 Po Plus y lo quieres adquirir, entonces en México lo obtienes desde los 7,279 pesos; en Perú desde los 1,415 soles; en Colombia desde los 1,322.554 pesos; en España desde los 290 euros (Amazon).