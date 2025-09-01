El Samsung que compite con el Xiaomi 15 Ultra y cuesta menos: 1TB de almacenamiento, Snapdragon y batería de gran duración

A pesar de que el Xiaomi 15 Ultra es uno de los lanzamientos tecnológicos más destacados, Samsung se afianza en el mercado tecnológico con el potente Galaxy S24 Ultra, que tiene un precio menor a su competencia y entre sus características sobresale la calidad fotográfica, gran autonomía de la batería, procesador potente y mucho más.

Entre tantos dispositivos móviles que han sido lanzados en el último año, el Samsung Galaxy S24 Ultra tiene mucho que ofrecer a un precio accesible, si lo que buscas es un celular de gama alta. La potencia que brinda es increíble y a pesar de que ha pasado más de un año desde su estreno, todavía figura como los más buscados de la marca.

Características del Samsung Galaxy S24 Ultra, el teléfono más buscado en el 2025

Empezando por su pantalla con resolución AMOLED LTPO, el Galaxy S24 Ultra también trabaja con una pantalla de 6,8 pulgadas y protección Gorilla Glass Armor. Además, es capaz de tener una tasa de frecuencia de hasta 120 Hz.

En cuanto a los componentes internos, destacar que este teléfono de Samsung trabaja con 12 GB de RAM, pero sí dispone de la posibilidad de ofrecer un almacenamiento entre las opciones de 256GB, 512GB y 1TB.

Cámaras en alta calidad

Si lo que buscas es un smartphone para capturar las mejores imágenes, entonces con el Samsung Galaxy S24 Ultra no hay pierde. Su lente trasero es de 200 MP, mientras que los demás ofrece calidad entre 50 a 10 MP, así como la cámara frontal de 12 MP que es más que suficiente para obtener fotografías con todos los detalles posibles en ambientes de día o noche.

Batería de larga duración

Por otro lado, tenemos a la autonomía, que es uno de los rubros en los que Samsung siempre sobresale a comparación del resto. Este Galaxy S24 Ultra tiene una capacidad de 5000 mAh y soporta una carga rápida de 45W, así como la inalámbrica de 15W. Esto significa que podrás usar el celular durante más de un día sin ningún inconveniente.