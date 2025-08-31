- Hoy:
Cuáles son los mejores Samsung para ver series y películas a buen precio este 2025: Lista completa
Estos celulares brillan en apartados claves, como la pantalla, el procesador y la batería, además de contar con precios muy accesibles para todos los bolsillos.
Si te quieres comprar un celular para ver videos, series y películas sin despeinarte mucho en cuanto a dinero, entonces te vamos a recomendar 5 celulares de Samsung que tienen costo accesible, pero destacan en apartados como la pantalla, el procesador y la batería, aspectos ideales para disfrutar de este tipo de contenido.
Además, todos brillan también en otros dos espacios de suma importancia, como sus cámaras fotográficas, así como el sistema operativo que incluye muchos años de actualizaciones.
PUEDES VER: 3 razones para dejar el Xiaomi 14T Pro y comprar este Galaxy barato: video 8K, muchas actualizaciones y gran procesador
Samsung A56
El Samsung A56 viene con Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), Vision Booster, brillo máximo de 1,200 nits. Procesador Exynos 1580, RAM de 8GB, memoria interna (ROM) de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Cámara angular de 50MP con estabilización óptica, gran angular de 12MP, macro de 5MP, frontal de 12MP. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.
Samsung A55
El Samsung A55 trae pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, con resolución FullHD+ de 2.340 x 1,080 píxeles, 120Hz de tasa de refresco, Vision Booster, brillo máximo de 1,000 nits. Procesador Exynos 1480. RAM de 8GB, ROM de 128GB y 256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 12MP, macro de 5MP, frontal de 32 MP. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67.
Samsung A36
El Samsung A36 tiene pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, protección Corning Gorilla Glass VIctus. Procesador Snapdragon 6 Gen 3, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W. Cámara principal del 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP, frontal de 12MP. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.
Samsung A35
El Samsung A35 cuenta con pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles, tasa de refresco de 120HZ, brillo máximos de 1,000 nits. Procesador Exynos 1380, RAM de 6GB/8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP, frontal de 13MP. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP67.
Samsung A26
El Samsung A26 posee pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 800 nits. Procesador Exynos 1280, RAM de 6GB y 8GB, ROM de 128GB/256GB. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 25W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 12MP. Software OneUI 7 basado en Android 15. Resistencia acuática IP67.
