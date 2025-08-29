La JOYA OCULTA de la gama media | Cámara ZEISS de 50MP, batería de 6,000mAh y RAM de 24GB: el Samsung A56 no es rival

Qué duda cabe que las marcas chinas, a paso lento pero seguro, están conquistando el mercado de los celulares con dispositivos que mezclan diseño elegantes, prestaciones de alta calidad, así como precios que están al alcance de todos: una de las que tiene más proyección, si hablamos de occidente, es Vivo.

Este fabricante cuenta con uno de los celulares más potentes del mundo en el tope de gama, pero quiere ingresar con fuerza en la gama media, dejando por sentadas sus intenciones con el lanzamiento del Vivo V50 este 2025.

Pantalla muy potente

El Vivo V50 tiene una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución FullHD+ de 2,392 x 1,080 píxeles, junto con una gran fluidez de 120 hercios de tasa de refresco, compatible con la reproducción de contenido HDR10+, resistencia al agua con certificación IP68/IP69, también soporta chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Procesador todoterreno

Tiene un procesador muy competente para multitarea y videojuegos pesados gracias a su chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, a la vez de contar con una gran RAM de 12GB, la cual puedes ampliar hasta los 24GB con RAM virtual y memoria interna que llega hasta los 512GB.

Cámaras con tecnología ZEISS

Como era de esperarse, el Vivo V50 integra dos cámaras traseras, todas hechas por la prestigiosa ZEISS. Tiene un lente principal angular de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 50 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Del mismo modo, el video de este celular puede grabar a un máximo de 4K a 30fps en el angular, ultra gran angular y frontal, contando con estabilizador.

Batería para usar dos días

Sobre la autonomía, el Vivo V50 no decepciona, de hecho podrás usarlo por dos días continuos gracias a su enorme batería de 6,000mAh la que, a su vez, está acompañada de una carga rápida de 90W, lo que garantiza que tu celular esté listo al 100 por ciento en unos 35 minutos.

Software muy competente

En este apartado, el Vivo V50 nos trae el Funtouch OS 15 basado en Android 15 como sistema operativo, a la vez de contar con una política de actualizaciones de 3 años de soporte para software y 4 años para parches de seguridad.

En lo personal, me parece un punto en contra, teniendo en cuenta que la competencia directa como Honor y Samsung dan soporte entre los 6 y 7 años.

Cuál es el precio de esta gama media

Si te gustó el Vivo V50 y quieres adquirirlo este 2025, en México lo compras desde los 13,159 pesos; en Perú desde los 1,729 soles (Claro Perú); en Colombia desde 2,89.900 pesos; en España desde los 539 euros (Vivo Online Store).