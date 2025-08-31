3 razones para dejar el Xiaomi 14T Pro y comprar este Galaxy barato: video 8K, muchas actualizaciones y gran procesador

Este 2025, Samsung lanzó al mercado sus nuevos terminales de la familia S25 los que se mantiene como portentos tecnológicos (pese a no traer mayor innovación respecto a la generación pasada y no vender lo que se esperaba), pero también cuenta con un gama alta "económico" que la viene rompiendo y que hoy analizaremos: se trata del Galaxy S24 FE.

Samsung S24 FE: pantalla, procesador y batería

El Samsung S24 FE nos presenta una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, así como una notable resolución resolución FullHD+, así como tasa de refresco muy fluida de 120 hercios, junto con densidad de píxeles por pulgada de 385 (ppp), a la vez de brillo máximo de 1,900 nits y resistencia acuática con su certificación IP68.

Del mismo modo, el procesador que tiene es el Exynos 2400e que corre bien con videojuegos, así como multitarea sin lags, calentamientos, ni reinicios inesperados; en tanto que su RAM es de 8GB, a la vez que su memoria interna es de 128GB, de 256GB y 512GB.

Por otro lado, la autonomía del Samsung S24 FE incluye una batería de 4,700mAh, a la vez de carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W, al mismo tiempo de carga reversible.

Samsung S24 FE: foto y video

En este apartado, el Galaxy que estamos viendo hoy mantiene las 3 cámaras trasera, incluyendo un lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, telefoto 3X de 8 megapíxeles, así como frontal de 10 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, el Samsung S24 FE lo hace a un máximo de 8K a 30fps, pero los mejores resultados los vamos a conseguir en los 4K a 60fps, incluyendo una buena estabilización y resultados muy positivos con cada clip.

Samsung S24 FE: software y actualizaciones

Respecto al sistema operativo, el Samsung S24 FE viene con el OneUI 6.1 basado en Android 14, el que ya fue actualizado con Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, la cual incluye funciones variadas para enriquecer la experiencia del usuario.

Del mismo modo, este dispositivo cuenta con una voluminosa política de actualizaciones, por lo que te dará soporte de 6 años para software, el mismo tiempo reservado para los parches de seguridad.

Samsung S24 FE: precio de 2025

Si te ha gustado y te has animado a comprar el Samsung S24 FE este 2025, en México lo puedes adquirir desde los 9,057 pesos; en Perú desde los 1,928 soles; en Colombia desde los 2,235.914 pesos; en España desde los 414 euros (Amazon).