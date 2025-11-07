POCO X8 Pro lo cambiará todo: ¿Cuándo sale el celular con batería para 4 días, chip Ultra y precio barato?

Xiaomi nos sorprende año a año con sus terminales que son puro músculo en pantalla, rendimiento y batería como son los POCO , todo parece indicar, que el nuevo Xiaomi POCO X8 Pro está destinado a ser un terminal de gama media muy potente ideal, como era de esperarse, para sacarle todo el provecho a los videojuegos pesados. Por ello, hoy conoceremos las especificaciones que han salido a la fecha, así como su fecha de salida.

¿Qué es lo nuevo en el POCO X8 Pro?

Para comenzar, debemos decir que Xiaomi ha decidido potenciar al máxima la batería del POCO X8 Pro, dado que, de acuerdo a diversas filtraciones vendría con una batería impensable: de 9,000mAh, provocando que el usuario pueda utilizar este dispositivo, sin problemas, hasta por 3 días.

Además de esto, vendría con una carga rápida voluminosa de 100W, lo que te garantizaría una carga en tan solo pocos minutos, dejando atrás las cargas rápidas que son uno de los bemoles de las baterías grandes.

En cuanto a la pantalla, el POCO X8 Pro contaría con una POLED de 6,5 pulgadas con resolución 1,5K, con la posibilidad de tasa de refresco de 144 hercios, así como más de 3,000 nits de brillo pico, a la vez de compatibilidad con contenido HDR, incluyendo de certificación IP68 o IP69 para hacerlo resistente al agua y sumergirlo sin problemas.

En cuanto al procesador, vendría con el chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra que tendrá como principal función lograr el balance entre capacidades de IA, rendimiento y eficiencia. Solo este hecho lo convertirá en uno de los equipos más potentes en toda la gama media.

¿Cuándo sale el POCO X8 Pro?

De momento no hay información oficial sobre la salida de lo que será el nuevo POCO X8 Pro, pero podría seguir la tendencia de lanzamientos de esta marca, es decir, primero sería lanzado en China entre enero o febrero de 2026 bajo el nombre de Xiaomi Redmi 5 Turbo, para luego ser lanzada su versión global como POCO X8 Pro.

¿Cuál será el precio del POCO X8 Pro?

Asimismo, tampoco contamos con información oficial sobre los costos que tendrá el POCO X8 Pro para 2026, pero los expertos estiman que podría rondar entre los 450 o los 500 dólares.