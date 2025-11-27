- Hoy:
Xiaomi rompe el molde con este celular con 2TB, batería de 7000 mAh y pantalla de 6.9'' con 144Hz: todo por 150 dólares
Pantalla ultra fluida, memoria infinita y batería que dura 3 días. El Xiaomi Redmi 15 es perfecto para ti y cuesta muy poco.
Xiaomi quiere competir no solo con Apple, sino también con Motorola y Samsung, por lo que ha lanzado un teléfono que no solo tiene batería casi infinita, sino también gran potencia, memoria casi ilimitada y un diseño exclusivo.
Este es el Xiaomi Redmi 15 5G, un smartphone 5G con las 3B de bueno, bonito y barato. Sí, puesto que actualmente lo puedes comprar por 549 soles, lo que al tipo de cambio vigente serían unos 160 dólares. Pero, ¿qué características tiene además de su batería de 7000 mAh y su memoria que puede ampliarse hasta 2TB? Aquí todos los detalles.
Para empezar, debes saber que el Xiaomi Redmi 15 5G es de gama baja o entreda, pero pese a ello tiene una pantalla LCD de 6.9 pulgadas con una resolución 2340 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 850 nits.
Si hablamos de potencia, este Xiaomi llega con procesador Snapdragon 685, además de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, además de permitirte ampliar a 2TB con una microSD.
Colores del Xiaomi. Foto: Xiaomi
Pese a que es un teléfono barato, este Xiaomi Redmi 15 5G llega con una cámara de 50MP con IA, un lente auxiliar para fotos retrato y un selfie de 8MP. Videos en 1080 a 30fps y fotografías luminosas con este equipo barato.
Como ya te habíamos mencionado, este Xiaomi Redmi 15 5G llega con un precio de 549 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 163 dólares. Sin duda una buena alternativa para lo que cuesta.
