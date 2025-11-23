Este Xiaomi GAMER tiene el chip Snapdragon más POTENTE del mundo y cuesta menos que un iPhone 17 Pro

Los teléfonos GAMER se han ganado un merecido lugar en la preferencia de los usuarios, puesto que estos modelos en específico tienen un alto rendimiento para ejecutar las aplicaciones más exigentes y además tienen otras especificaciones que te ofrecen una experiencia ideal para jugar o reproducir contenido multimedia.

En el mundo existen muchos equipos GAMER, pero uno en particular se está robando todas las miradas, puesto que no solo tiene un alto rendimiento y un precio bastante reducido para la experiencia que te ofrece. Este es el poderoso Poco F7 Ultra de Xiaomi, un celular que actualmente figura en el TOP3 de los equipos de mayor rendimiento.

¿Por qué el Poco F7 Ultra de Xiaomi es el mejor teléfono GAMER que puedes comprar en 2025? En primer lugar tiene una de las mejores pantallas. Su panel AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 2K, es decir 3200 x 1440 pixeles, te ofrece una experiencia insuperable. Además, tiene 120HZ y un brillo máximo de 3200 nits.

Como ya es bien sabido, el rendimiento es indispensable para un teléfono GAMER y en este caso tenemos un procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16GB de RAM y 512GB UFS 4.1 en su configuración. Por si fuera poco, su batería de 5300 mAh con carga de 120W te dará una independencia de horas y horas.

Colores del Poco F7 Ultra de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Pese a que el Poco F7 Ultra de Xiaomi no está pensando para fotografías o videos, este equipo llega con una cámara de 50MP, gran angular de 32MP, Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K, sus fotografías son bastante decentes para el precio que tiene.

Y si hablamos de precio, no te sorprendas ya que este Poco F7 Ultra de Xiaomi puede costar 2200 soles o 650 dólares. Para la configuración que maneja, es uno de los modelos más BARATOS y sólidos que puedes comprar.