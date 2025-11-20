Este Xiaomi con 1TB, cuádruple cámara 50MP, 5000 mah y procesador GAMER cuesta $80 por tiempo limitado

La marca china Xiaomi presentó su primer teléfono inteligente en 2011 y desde ese año ha sorprendido con sus nuevos lanzamientos, los cuales sobresalen no solo por su diseño, sino también por su gran potencia y precio reducido.

Para este 2025, Xiaomi ha presentado una gran cantidad de teléfonos, entre los que sobresalen el Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 15T Pro y el POCO F8 Ultra. Sin embargo, la marca tiene algunos modelos antiguos que siguen vigentes y son los favoritos de los usuarios. Este es el caso del Redmi Note 11 4G, un equipo con alta calidad que combina cámaras eficientes, gran procesador y batería duradera, todo por un precio que hoy no pasa de 80 dólares.

Y es que si bien el Redmi Note 11 4G fue lanzado en 2022 con un precio de 900 soles, para este 2025 su costo ha descendido demasiado y ahora lo puedes encontrar hasta en 300 soles o 80 dólares. ¿Por qué debería comprarlo este año? Aquí conocerás sus especificaciones y sabrás si vale la pena o no este Android.

Para empezar, debes saber que este Redmi Note 11 4G de Xiaomi tiene una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución FullHD+, además de 90Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas.

Este es el Redmi Note 11 4G. Foto: Xataka

Y si hablamos de potencia, este equipo antiguo de Xiaomi tiene chip Snapdragon 680, 6GB de RAM, 128GB de memoria y una ranura para colocar una microSD de 1TB, además de una batería de 5000 mAh con carga de 33W.

Pese a lo que se cree, este Redmi Note 11 4G tiene cuatro cámaras: lente de 50MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 13MP. No te permite grabar en 4K pero sí tendrás videos en 1080 pixeles a 60fps.

Sin duda alguna el Redmi Note 11 4G es una buena propuesta, pero debes considerar que en solo uno o dos años perderá la posibilidad de actualizarse al Android 16. De ti dependerá si apuestas por este celular chino.