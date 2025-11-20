- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Este Xiaomi con 1TB, cuádruple cámara 50MP, 5000 mah y procesador GAMER cuesta $80 por tiempo limitado
El Redmi Note 11 de Xiaomi fue lanzado en 2022 y pese a ello es considerado uno de los celulares más completos. Conocer por qué deberías comprarlo este año.
La marca china Xiaomi presentó su primer teléfono inteligente en 2011 y desde ese año ha sorprendido con sus nuevos lanzamientos, los cuales sobresalen no solo por su diseño, sino también por su gran potencia y precio reducido.
Para este 2025, Xiaomi ha presentado una gran cantidad de teléfonos, entre los que sobresalen el Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 15T Pro y el POCO F8 Ultra. Sin embargo, la marca tiene algunos modelos antiguos que siguen vigentes y son los favoritos de los usuarios. Este es el caso del Redmi Note 11 4G, un equipo con alta calidad que combina cámaras eficientes, gran procesador y batería duradera, todo por un precio que hoy no pasa de 80 dólares.
PUEDES VER: ¿Por qué endeudarte por un iPhone 17 si este Xiaomi tiene cámaras LEICA con calidad 4K, carga 120W y pantalla 144Hz?
Y es que si bien el Redmi Note 11 4G fue lanzado en 2022 con un precio de 900 soles, para este 2025 su costo ha descendido demasiado y ahora lo puedes encontrar hasta en 300 soles o 80 dólares. ¿Por qué debería comprarlo este año? Aquí conocerás sus especificaciones y sabrás si vale la pena o no este Android.
Para empezar, debes saber que este Redmi Note 11 4G de Xiaomi tiene una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución FullHD+, además de 90Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas.
Este es el Redmi Note 11 4G. Foto: Xataka
Y si hablamos de potencia, este equipo antiguo de Xiaomi tiene chip Snapdragon 680, 6GB de RAM, 128GB de memoria y una ranura para colocar una microSD de 1TB, además de una batería de 5000 mAh con carga de 33W.
Pese a lo que se cree, este Redmi Note 11 4G tiene cuatro cámaras: lente de 50MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, lente profundidad de 2MP y selfie de 13MP. No te permite grabar en 4K pero sí tendrás videos en 1080 pixeles a 60fps.
Sin duda alguna el Redmi Note 11 4G es una buena propuesta, pero debes considerar que en solo uno o dos años perderá la posibilidad de actualizarse al Android 16. De ti dependerá si apuestas por este celular chino.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90