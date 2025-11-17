0

¿Por qué endeudarte por un iPhone 17 si este Xiaomi tiene cámaras LEICA con calidad 4K, carga 120W y pantalla 144Hz?

No necesitas gastar tanto dinero o sacar en cuotas un iPhone. Este Xiaomi 13T Pro es mucho más barato y tiene cámaras 4K, procesador gamer y 512GB de memoria.

Daniel Robles
El Xiaomi 13T Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025. Su configuración es impresionante.
Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más populares del planeta, gracias a sus modernos equipos y lo mejor de todo, es que tienen un precio mucho más bajo que otras marcas como Samsung o Apple.

Si bien este 2025, Apple presentó su potente iPhone 17, lo cierto es que este smartphone llega con un precio que no baja de 1100 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando una opción igual de potente, pero más barata, y este podría ser el Xiaomi 13T Pro.

Y es que Xiaomi presentó en 2023 una de sus mejores creaciones, el Xiaomi 13T Pro, un smartphone con pantalla AMOLED de 6.69 pulgadas, además de una resolución 2712 x 1220 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y un brillo pico de 2600 nits.

La potencia de este Xiaomi 13T Pro llega con el potente procesador Mediatek Dimensity 9200+, 12GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria interna, además de 5000 mAh y carga de 120W por cable.

Xiaomi 13T Pro

Lo mejor de todo es que este Xiaomi tiene lentes con tecnología LEICA, sensores de alta calidad: 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, telefoto de 50MP y selfie de 20MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y fotografías en altísima resolución.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 13T Pro en 2025? Si buscas en la página de Xiaomi verás que actualmente puedes conseguir este equipo por 2000 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 590 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

