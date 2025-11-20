Xiaomi anuncia la llega de su teléfono GAMER más potente y BARATO: este es el POCO F8 Ultra y su ficha técnica TOP

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas de tecnología más activas de la industria, puesto que cada mes lanza un nuevo dispositivo y en esta oportunidad acaba de anunciar la pronta llegada de sus dos teléfonos GAMER más poderosos, estamos hablando del POCO F8 Pro y el POCO F8 Ultra, dos modelos pensados para fanáticos de los videojuegos, ya que tienen procesador TOP, batería de alta duración y otras especificaciones atractivas.

Hoy en Libero.pe hablaremos del POCO F8 Ultra, el teléfono GAMER más potente y barato que proyecta lanzar Xiaomi para este 26 de noviembre. ¿Qué características tiene? En primer lugar, tendrá un diseño de mezclilla o jean, pero lo que más llama la atención es que llega con un potente parlante BOSE en su parte posterior. ¿Qué otras especificaciones tiene? Aquí te los contamos.

Si te gustan los videojuegos, debes saber que el POCO F8 Ultra llega con pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución de 2608 x 1200 pixeles, además de una protección anticaídas.

Este teléfono gamer de Xiaomi no solo tiene un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de 16GB de RAM, 1TB de memoria, en su versión más potente y una poderosa batería de 6500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el POCO F8 Ultra. Foto: captura

Si bien el POCO F8 Ultra no es un teléfono para tomar fotografías, posee sensores de gran calidad: lente de 50MP, lente periscópico de 50MP con zoom 5X, lente gran angular de 50MP y selfie de 32MP. Videos en 8K a 30fps y 4K a 60fps.

¿Qué precio tiene el POCO F8 Ultra? Se estima que este teléfono costará entre 800 a 1000 dólares en el mercado internacional. Aún no se anunció su llegada para países como México, España y Perú.