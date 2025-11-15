Este Xiaomi no solo te permite tomar fotos a la Luna: llega con 1TB, 5500 mAh y procesador todoterreno

Desde su llegada al mercado de los smartphones en 2011, la marca china Xiaomi ha sabido sobresalir por su gran calidad y bajo precio. Si bien este 2025, la firma ha generado sorpresa con el Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que no es el único modelo que vale la pena comprar.

Hoy conocerás todos los detalles del Xiaomi 15T Pro, un smartphone de gama alta que compite de igual a igual con e iPhone 17 Pro, ya que no solo tiene un procesador TOP, sino también un juego de cámaras de alta calidad con tecnología LEICA, una batería de alta duración y un sistema operativo mejorado. ¿Quieres saber más? Aquí los detalles.

Xiaomi 15T Pro: ficha técnica completa

¿Qué´ es lo primero que buscas en un smartphone? ¿pantalla? ¿batería? ¿procesador? ¿cámaras? Pues bien, en esto caso tenemos un smartphone con una configuración impresionante.

Vamos a empezar con su pantalla. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz, un brillo máximo de 3200 nits y una protección canticaídas Gorilla Glass 7i.

Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: Xiaomi

En relación con su procesador, este Xiaomi 15T Pro llega con un procesador MediaTek Dimensity 9400+, 12GB de RAM y 512GB o 1TB en su versión más elevada. Pero si te preocupa la batería, debes saber que este teléfono chino llega con 5500 mAh y carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Pero lo mejor que tien este Xiaomi 15T Pro es su juego de cámaras LEICA. En este modelo tenemos un sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 60fps totamnte garantizados y además fotografías de alta resolución.

¿Qué precio maneja el Xiaomi 15T Pro en noviembre el 2025? Por solo 2280 soles, es decir unos 676 dólares, podrás comprar este smartphone premium de Xiaomi. ¿Qué te parece?