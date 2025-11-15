- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Este Xiaomi no solo te permite tomar fotos a la Luna: llega con 1TB, 5500 mAh y procesador todoterreno
Las cámaras LEICA del Xiaomi 15T Pro te permiten tomar fotografías de gran calidad y videos en 4K. Lo mejor es que no es tan caro como un iPhone y tiene funciones con IA.
Desde su llegada al mercado de los smartphones en 2011, la marca china Xiaomi ha sabido sobresalir por su gran calidad y bajo precio. Si bien este 2025, la firma ha generado sorpresa con el Xiaomi 17 Pro Max, lo cierto es que no es el único modelo que vale la pena comprar.
Hoy conocerás todos los detalles del Xiaomi 15T Pro, un smartphone de gama alta que compite de igual a igual con e iPhone 17 Pro, ya que no solo tiene un procesador TOP, sino también un juego de cámaras de alta calidad con tecnología LEICA, una batería de alta duración y un sistema operativo mejorado. ¿Quieres saber más? Aquí los detalles.
PUEDES VER: Yape te da DESCUENTO de 270 soles para comprar este Xiaomi que tiene batería que dura 3 días y chip GAMER
Xiaomi 15T Pro: ficha técnica completa
¿Qué´ es lo primero que buscas en un smartphone? ¿pantalla? ¿batería? ¿procesador? ¿cámaras? Pues bien, en esto caso tenemos un smartphone con una configuración impresionante.
Vamos a empezar con su pantalla. En este caso tenemos un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz, un brillo máximo de 3200 nits y una protección canticaídas Gorilla Glass 7i.
Este es el Xiaomi 15T Pro. Foto: Xiaomi
En relación con su procesador, este Xiaomi 15T Pro llega con un procesador MediaTek Dimensity 9400+, 12GB de RAM y 512GB o 1TB en su versión más elevada. Pero si te preocupa la batería, debes saber que este teléfono chino llega con 5500 mAh y carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Pero lo mejor que tien este Xiaomi 15T Pro es su juego de cámaras LEICA. En este modelo tenemos un sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 60fps totamnte garantizados y además fotografías de alta resolución.
¿Qué precio maneja el Xiaomi 15T Pro en noviembre el 2025? Por solo 2280 soles, es decir unos 676 dólares, podrás comprar este smartphone premium de Xiaomi. ¿Qué te parece?
- 1
No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
- 2
Es el iPhone más DELGADO pero NO el más potente: por qué DEBERÍA o NO DEBERÍA comprar este teléfono PREMIUM
- 3
Este iPhone tiene solo una cámara pero esta es mejor que muchos teléfonos de Motorola y Xiaomi
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90