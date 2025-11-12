Este Xiaomi con 12GB de RAM, pantalla HD de 6.88'', 1TB y batería de 5180 mAh cuesta menos de $100 en TEMU

Amazon, Alibaba y AliExpress se han convertido en las páginas de e-commerce más populares del mundo y ahora ofrecen envío gratuito a diferentes países tales como Perú, México y España.

Sin embargo, el auge de estas plataformas está en peligro con la llegada de TEMU, un nuevo portal de compras que se está robando todas las miradas, gracias a sus agresivas ofertas con descuentos de hasta 99% en algunos casas.

Esta plataforma de ventas nación en 2022 en Estados Unidos y luego se masificó hasta Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, entre otros. ¿En qué radica el éxito de TEMU? En las grandes ofertas que ofrece en sus productos y los insólitos descuentos que aplica para ciertos productos.

Si estás pensando renovar tu teléfono y quieres comprarte el nuevo Xiaomi Redmi 14C, estás de suerte ya que este potente Android está disponible en TEMU con un precio INCREÍBLE. Aunque no lo creas, deberás pagar 312.90 soles por este potente equipo que cuenta con pantalla HD de 6.88 pulgadas, una poderosa batería y un amplio almacenamiento. ¿Quieres saber cómo conseguirlo a este precio? Aquí todos los detalles.

TEMU es una plataforma en la que podrás realizar compras automáticas, siempre y cuando ingreses los datos de tu tarjeta y tu dirección domiciliar para la legada del producto. Las promociones que ofrece la página son impresionantes y ahora también podrás comprar algunos teléfonos incluidos el Xiaomi Redmi 14C.

Promoción de Xiaomi Redmi 14C en Temu. Foto: captura.

Para adquirir este potente Xiaomi, solo deberás colocar en el buscador de TEMU el modelo Xiaomi Redmi 14C y buscar la mejor oferta. Agrega al carrito y realiza el pago. El producto te llegará en un lapso no mayor a 14 días a la puerta de tu casa, sin costo adicional.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi 14C? Este potente equipo es de gama de entrada, pero pese a ello llega con pantalla LCD de 6.88 pulgadas, un procesador Mediatek Helio G81 Ultra, 12GB de RAM virtual, 1TB con microSD y una batería de 5160 mAh con carga de 18W. Para el precio que tiene es una excelente alternativa.