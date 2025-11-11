Este desconocido Xiaomi es más potente que el Galaxy S25 Ultra: 7410 mAh, 16GB RAM y procesador GAMER

Xiaomi tiene un catálogo muy amplio de teléfonos, los cuales tranquilamente rivalizan y hasta superan a titanes como el iPhone 17 Pro Max de Apple, el Galaxy S25 Ultra de Samsung o el Honor Magic 8 Pro de Honor.

Si bien este 2025, la marca china sorprendió a más de uno con la llegada de su Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 15T Pro, lo cierto es que no son los únicos equipos que superan las especificaciones de otros smartphones. Hoy conocerás todos los detalles del Redmi K80 ULTRA, un equipo premium que, si bien no llegó de forma oficial a Latam, se ha convertido en uno de los mejores gama alta para este 2025.

Y es que el Redmi K80 ULTRA llega con una configuración impresionante, la cual no tiene nada que envidiarle al iPhone más potente o al Samsung más premium. ¿Qué lo hace tan especial? En esta nota de Libero.pe conocerás todas sus especificaciones técnicas. De esta forma sabrás si realmente vale la pena por el precio que pagarás por él.

El Redmi K80 Ultra de Xiaomi tiene uno de los mejores paneles del mercado. Su pantalla de tipo OLED tiene una diagonal de 6.83 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco, además de una resolución de 1280 x 2772 pixeles y un brillo máximo de 3200 nits.

Colores del Redmi K80 ULTRA de Xiaomi. Foto: Xiaomi

¿Qué tan potente es este Xiaomi? En este caso tenemos un equipo con procesador Dimensity 9400+, acompañado de 16GB de RAM y 512 o 1TB en su versión más potente. Además, su batería es de 7410 mAh con una carga rápida de 100W por cable.

Pese a que este Xiaomi no ha sido comercializado en países como México, España y Perú, tiene uno de los mejores juegos de cámaras del mundo. Su sensor pricipal es de 50MP, un gran angular de 8MP y selfie de 20MP. Podrás grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 60fps. Sin duda una configuración más que elevada para este equipo premium.

¿Qué precio tiene el Redmi K80 ULTRA de Xiaomi? Podrás comprar este equipo por unos 300 euros, lo que al tipo de cambio vigente serían unos 1200 soles. Sin duda una opción bastante económica y potente para lo que queda de este 2025.