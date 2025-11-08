Este Xiaomi es IDÉNTICO al iPhone 17 Pro, pero lo supera en potencia, batería, carga rápida y tiene 2 pantallas

Pese a que los iPhone de Apple son muy populares en el mercado de los smartphones, lo cierto es que Xiaomi le está plantando batalla con su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro, un equipo con doble pantalla OLED, el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y además cámaras LEICA de alta definición.

¿Quieres conocer todas las especificaciones de este Xiaomi 17 Pro? En esta nota de Libero.pe conocerás todas las especificaciones de este smartphone premium cuya Magic Back Screen es uno de los mejores atributos que posee. ¿Vale la pena? Conocer los detalles.

Xiaomi 17 Pro: todas sus especificaciones

En primer lugar, el Xiaomi 17 Pro llega con pantalla OLED de 6.3 pulgadas con una tasa de 120Hz de actualización, además de una resolución 2656 x 1220 pixeles, además de 3500 nits y una compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Recuerda que el teléfono llega con otra pantalla Magic Back Screen, la cual tiene 2.7 pulgadas con tecnología AMOLED y 120Hz, además de 3500 nits de brillo. Con ella podrás revisar notificaciones, responder llamadas y hasta jugar como si fuera un Gameboy.

Sin embargo, esto no es todo ya que el Xiaomi 17 Pro llega con el procesador más potente: Snapdragon 8 Extreme Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 6300 mAh y carga de 100W por cable, 50W inalámbrico y 22.5W caraga inversa.

Este es el Xiaomi 17 Pro. Foto: composición/Beebom - @beebomco

Por si fuera poco, otro atributo más TOP es el juego de cámaras de este Xiaomi. Tenemos lentes LEICA de 50MP, teleobjetivo 50MP, gran angular 50MP y selfie 50MP. Videos en 8K y 4K sin problemas, además de fotografías en alta resolución.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 17 Pro en Perú? Este teléfono estuvo en preventa por un precio de 3249 soles, lo que al tipo de cambio en dólares representan unos 960 dólares en el mercado global. Pese a todo es mucho más barato que el iPhone 17 Pro y lo supera en especificaciones.