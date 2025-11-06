Cámaras de 200MP, resistencia al agua y 5500 mAh de batería: este Xiaomi tiene todo lo que necesitas

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más importante del mercado tecnológico y esto se debe a que sus nuevos modelos no solo sobresalen en calidad, sino también en bajo precio.

Si bien Xiaomi acaba de presentar al mundo el Xiaomi 17 Pro Max y el Xiaomi 15T Pro, lo cierto es que la marca asiática tiene en su catálogo uno de los mejores teléfonos de gama media, el cual resalta por su cámara de 200MP, su memoria infinita de 512GB y su poderosa batería con carga rápida. ¿Quieres conocer en profundidad este teléfono? Aquí todos los detalles.

¿Qué tan potente es el Redmi Note 14 Pro 5G? En este caso tenemos un teléfono con procesador MediaTek Helio G100 Ultra, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria en su versión más TOP. Sin embargo, esto no es todo, puedes colocar una microSD y aumentar 1TB extra.

Si te gustan las series y películas, este teléfono también es ideal, ya que posee una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con 120Hz, un brillo de 1800 nits y una protección Gorilla Glass Victus 2.

Y si hablamos de batería, debes saber que el Redmi Note 14 Pro 5G tiene 5500 mAh con una carga de 45W por cable. Lo bueno es que incluye el cargador en caja y además su juego de cámaras es ideal para cualquier usuario exigente.

Colores del Redmi Note 14 Pro 5G. Foto: Xiaomi

¿Por qué las cámaras del Redmi Note 14 Pro 5G son excelentes? En este caso tenemos un lente principal de 200MP, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Sin duda una configuración impresionante que deberás tener en cuenta antes de comprarlo.

El precio del Redmi Note 14 Pro 5G en Perú es de 999 soles, lo que al tipo de cambio actual es de 290 dólares en el mercado global. Este equipo ha sido lanzado en 2024 y sigue vigente con 5 años de actualizaciones.