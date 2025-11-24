Xiaomi 17 Pro Max vs. POCO F8 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos chinos es mejor y vale la pena para este 2025?

Para este 2025, Xiaomi se ha propuesto dominar el mercado de los smartphones y ha lanzado dos de los modelos más TOP que puedes comprar si eres fanáticos de las fotografías y los videojuegos.

Por un lado, la marca china presentó el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone con cámaras LEICA de alta definición y el procesador más TOP, el Snapdragon 8 Gen 5, además de una pantalla secundaria trasera con la que podrás disfrutar de un sinfín de herramientas.

Sin embargo, esto no es todo, ya que para cubrir las necesidades de los usuarios fanáticos de los videojuegos, la marca 'naranja' acaba de anunciar la llegada del POCO F8 Ultra, un teléfono con diseño de mezclilla, que combina potencia, gran almacenamiento y sonido envolvente, gracias a su increíble parlante BOSE integrado.

¿Cuál de estos modelos me conviene comprar en 2025? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles técnicos de ambos modelos, para que de esta forma puedas saber cuál de estos modelos te conviene más, dependiendo de tus preferencias.

Xiaomi 17 Pro Max vs. POCO F8 Ultra

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que encontrarás detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería, sistema operativo y precio del Xiaomi 17 Pro Max y POCO F8 Ultra. Tú mismo definirás cuál de estas dos opciones vale la pena.