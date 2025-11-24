- Hoy:
Xiaomi 17 Pro Max vs. POCO F8 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos chinos es mejor y vale la pena para este 2025?
Xiaomi no para de lanzar celulares y este 2025 ha presentado dos de sus mejores modelos. Uno es ideal para fotografías y el otro es GAMER. ¿Cuál deberías comprar?
Para este 2025, Xiaomi se ha propuesto dominar el mercado de los smartphones y ha lanzado dos de los modelos más TOP que puedes comprar si eres fanáticos de las fotografías y los videojuegos.
Por un lado, la marca china presentó el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone con cámaras LEICA de alta definición y el procesador más TOP, el Snapdragon 8 Gen 5, además de una pantalla secundaria trasera con la que podrás disfrutar de un sinfín de herramientas.
PUEDES VER: Este Xiaomi GAMER tiene el chip Snapdragon más POTENTE del mundo y cuesta menos que un iPhone 17 Pro
Sin embargo, esto no es todo, ya que para cubrir las necesidades de los usuarios fanáticos de los videojuegos, la marca 'naranja' acaba de anunciar la llegada del POCO F8 Ultra, un teléfono con diseño de mezclilla, que combina potencia, gran almacenamiento y sonido envolvente, gracias a su increíble parlante BOSE integrado.
¿Cuál de estos modelos me conviene comprar en 2025? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles técnicos de ambos modelos, para que de esta forma puedas saber cuál de estos modelos te conviene más, dependiendo de tus preferencias.
Xiaomi 17 Pro Max vs. POCO F8 Ultra
A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que encontrarás detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería, sistema operativo y precio del Xiaomi 17 Pro Max y POCO F8 Ultra. Tú mismo definirás cuál de estas dos opciones vale la pena.
|Características
|Xiaomi 17 Pro Max
|POCO F8 Ultra
|Dimensiones
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|163.3 x 77,8 x 7.9 mm
|Peso
|226 gramos
|218 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
|OLED de 6,9 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3500 nits brillo pico
|Resolución y densidad
|3.200 x 1.440 píxeles
|1200 x 2608 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Gen 5
Adreno 840 1.2 GHz
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|12 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|HarmonyOS 5.1
|Almacenamiento interno
|1TB UFS 4.0
|256GB, 512GB y 1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Principal: 50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
Gran Angular: 50 MP, f/2.4, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS
Selfie: 32 MP, f/2.0
|Batería
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|6500 mAh
100W por cable
50W inalámbricos
|Precio
|3500 soles o 6999 yuanes
|700 euros - 2700 soles
|Otros detalles
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
Wi-Fi 7
NFC
5G
Bluetooth 5.4
GPS L1 + L5
NacIC
A-GNSS
