Este Xiaomi con cámaras 4K, 512GB, chip Snapdragon y cámara de 200MP solo cuesta $350

Cuando hablamos de Xiaomi, seguramente se te viene a la mente el lema "gran calidad y bajo precio". Y es que precisamente la firma asiática demostró que sus equipos son bastante eficientes y mucho más accesibles que un celular de Samsung, Apple o incluso Honor.

En 2024, la marca china presentó al mundo uno de sus mejores teléfonos, el cual ha bajado su precio y se ha convertido en la mejor opción que tienes en la gama media alta. ¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G.

Para empezar, debes saber que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Si hablamos de su panel, llega con un CrystalRes AMOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, 3000 nits de brillo y una protección Gorilla Glass Victus 2.

Las cámaras de este Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus son bastante eficientes: un sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie d 20MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino tomar fotografías de alta definición incluso de noche.

Pero, la potencia es uno de los atributos más importantes. En este caso tenemos un procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna. Además, de una batería de 5110mAh con carga de 120W por cable.

Pese a que este Xiaomi tiene especificaciones de alta calidad, lo cierto es que este smartphone llega con precio de 1199 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 350 dolares.