Este Xiaomi lo tiene TODO y cuesta solo $ 150: pantalla HD. 256GB, cámara dual, 5 años de actualizaciones y MÁS

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más populares, puesto que sus nuevos equipos no solo sobresalen por su calidad, sino también por su diseño premium.

Para este 2025, Xiaomi presentó al mundo el Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 15T Pro, el Xiaomi Redmi K90 Pro Max y el POCO F8 Ultra. Sin embargo, en su catálogo también figura uno de los equipos básicos más TOP, el Redmi 13C, un celular básico que tiene gran potencia y bajo precio.

¿Qué características tiene el Redmi 13C de Xiaomi? Este celular de gama de entrada cuenta con una pantalla de tipo LCD de 6.74 pulgadas, con una resolución HD+ y 90Hz de tasa de refresco.

Si hablamos de potencia, el equipo de Xiaomi llega con un procesador Helio G85, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una poderosa batería de 5000 mAh y carga de 18W.

Colores del Redmi 13C de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Pese a que este Redmi 13C no es especialista en fotografías o videos, este celular llega con cámara de 50MP, macro de 2MP, lente auxiliar de profundidad y selfie de 8MP. Podrás grabar videos en 1080 pixeles a 30fps.

Lo mejor de este Redmi 13C de Xiaomi es el precio, ya que actualmente en 2025 podrás comprarlo por un precio de 500 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 150 dólares.