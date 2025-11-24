0
Este Xiaomi lo tiene TODO y cuesta solo $ 150: pantalla HD. 256GB, cámara dual, 5 años de actualizaciones y MÁS

El Redmi 13C es el teléfono más barato de Xiaomi y tiene una configuración impresionante. Te servirá para ver tus series, jugar y tomar fotografías de alta calidad.

Daniel Robles
El Redmi 13C de Xiaomi es uno de los teléfonos más baratos y potentes que puedes comprar en 2025.
El Redmi 13C de Xiaomi es uno de los teléfonos más baratos y potentes que puedes comprar en 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más populares, puesto que sus nuevos equipos no solo sobresalen por su calidad, sino también por su diseño premium.

Para este 2025, Xiaomi presentó al mundo el Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 15T Pro, el Xiaomi Redmi K90 Pro Max y el POCO F8 Ultra. Sin embargo, en su catálogo también figura uno de los equipos básicos más TOP, el Redmi 13C, un celular básico que tiene gran potencia y bajo precio.

El Poco F7 Ultra de Xiaomi figura en el TOP3 de los teléfonos más potentes del mundo y su precio es bastante bajo.

¿Qué características tiene el Redmi 13C de Xiaomi? Este celular de gama de entrada cuenta con una pantalla de tipo LCD de 6.74 pulgadas, con una resolución HD+ y 90Hz de tasa de refresco.

Si hablamos de potencia, el equipo de Xiaomi llega con un procesador Helio G85, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una poderosa batería de 5000 mAh y carga de 18W.

Redmi 13C de Xiaomi

Colores del Redmi 13C de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Pese a que este Redmi 13C no es especialista en fotografías o videos, este celular llega con cámara de 50MP, macro de 2MP, lente auxiliar de profundidad y selfie de 8MP. Podrás grabar videos en 1080 pixeles a 30fps.

Lo mejor de este Redmi 13C de Xiaomi es el precio, ya que actualmente en 2025 podrás comprarlo por un precio de 500 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 150 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

