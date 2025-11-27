- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chivas vs Cruz Azul
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Galaxy S25 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuál de estos celulares de 2025 vale la pena comprar para Navidad?
Son considerados dos de los mejores teléfonos en la gama alta, pero solo uno es más potente y tiene las mejores cámaras. Conoce cuál te conviene más para este fin de año.
Xiaomi es una de las marcas chinas más importantes del mercado global y para este 2025, sorprendió a todos con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con doble pantalla y procesador Snapdragon 8 Gen 5, que busca competir de igual a igual con el poderoso iPhone 17 Pro Max de Apple.
Por su parte, la firma coreana Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores Android que se han visto hasta ahora, el poderoso Galaxy S25 Ultra, el smartphone con procesador Snapdragon 8 Elite, un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y una batería de larga duración.
PUEDES VER: Xiaomi rompe el molde con este celular con 2TB, batería de 7000 mAh y pantalla de 6.9'' con 144Hz: todo por 150 dólares
Si quieres comprar un teléfono TOP y estás entre estos dos modelos, entonces has llegado al lugar indicado, puesto que hoy haremos un comparativo entre estos dos celulares, por un lado, el Xiaomi 17 Pro Max de la china Xiaomi y por otro lado el Galaxy S25 Ultra de la firma coreana Samsung. ¿Cuál debería comprar? ¿Cuál me conviene más? Aquí lo sabrás.
Galaxy S25 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: versus de características
A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que se han colocado todas las especificaciones de ambos teléfonos, tanto del Galaxy S25 Ultra como del Xiaomi 17 Pro Max. De esta forma tú mismo o misma podrás sacar tus conclusiones sobre cuál te conviene más para fin de año de este 2025.
|Características
|Galaxy S25 ULTRA
|Xiaomi 17 Pro Max
|Dimensiones
|162,8 x 77,6 x 8,2 mm
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|Peso
|218 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X
LTPO 1-120 Hz, 2500 nits brillo
HDR10+
Kulun glass
|6,73" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
|Resolución y densidad
|3.120 x 1.440 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 15 - One UI 7
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB ó 1 TB UFS 4.0
|1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
|5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|3399 soles - 1000 dólares
|4500 soles o 1330 dólares
|Otros detalles
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90