Galaxy S25 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuál de estos celulares de 2025 vale la pena comprar para Navidad?

Son considerados dos de los mejores teléfonos en la gama alta, pero solo uno es más potente y tiene las mejores cámaras. Conoce cuál te conviene más para este fin de año.

Xiaomi es una de las marcas chinas más importantes del mercado global y para este 2025, sorprendió a todos con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con doble pantalla y procesador Snapdragon 8 Gen 5, que busca competir de igual a igual con el poderoso iPhone 17 Pro Max de Apple.

Por su parte, la firma coreana Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores Android que se han visto hasta ahora, el poderoso Galaxy S25 Ultra, el smartphone con procesador Snapdragon 8 Elite, un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y una batería de larga duración.

Si quieres comprar un teléfono TOP y estás entre estos dos modelos, entonces has llegado al lugar indicado, puesto que hoy haremos un comparativo entre estos dos celulares, por un lado, el Xiaomi 17 Pro Max de la china Xiaomi y por otro lado el Galaxy S25 Ultra de la firma coreana Samsung. ¿Cuál debería comprar? ¿Cuál me conviene más? Aquí lo sabrás.

Galaxy S25 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: versus de características

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que se han colocado todas las especificaciones de ambos teléfonos, tanto del Galaxy S25 Ultra como del Xiaomi 17 Pro Max. De esta forma tú mismo o misma podrás sacar tus conclusiones sobre cuál te conviene más para fin de año de este 2025.

CaracterísticasGalaxy S25 ULTRAXiaomi 17 Pro Max
Dimensiones162,8 x 77,6 x 8,2 mm161,3 x 75,3 x 8.00 mm
Peso218 g226 gramos
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X 
LTPO 1-120 Hz, 2500 nits brillo
HDR10+
Kulun glass		6,73" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
Resolución y densidad3.120 x 1.440 píxeles3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorSnapdragon 8 ELITE by GalaxySnapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM12 GB LPDDR5X16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 15 - One UI 7HyperOS 3.0
Almacenamiento interno256 GB, 512 GB ó 1 TB UFS 4.01TB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería5.000mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W		7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio3399 soles - 1000 dólares4500 soles o 1330 dólares
Otros detalles5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

