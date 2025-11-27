Galaxy S25 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: ¿cuál de estos celulares de 2025 vale la pena comprar para Navidad?

Xiaomi es una de las marcas chinas más importantes del mercado global y para este 2025, sorprendió a todos con el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con doble pantalla y procesador Snapdragon 8 Gen 5, que busca competir de igual a igual con el poderoso iPhone 17 Pro Max de Apple.

Por su parte, la firma coreana Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores Android que se han visto hasta ahora, el poderoso Galaxy S25 Ultra, el smartphone con procesador Snapdragon 8 Elite, un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y una batería de larga duración.

Si quieres comprar un teléfono TOP y estás entre estos dos modelos, entonces has llegado al lugar indicado, puesto que hoy haremos un comparativo entre estos dos celulares, por un lado, el Xiaomi 17 Pro Max de la china Xiaomi y por otro lado el Galaxy S25 Ultra de la firma coreana Samsung. ¿Cuál debería comprar? ¿Cuál me conviene más? Aquí lo sabrás.

Galaxy S25 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: versus de características

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que se han colocado todas las especificaciones de ambos teléfonos, tanto del Galaxy S25 Ultra como del Xiaomi 17 Pro Max. De esta forma tú mismo o misma podrás sacar tus conclusiones sobre cuál te conviene más para fin de año de este 2025.