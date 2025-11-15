- Hoy:
No necesitas comprar el S25 Ultra para grabar videos en 8K: este Galaxy BARATO es uno de los mejores teléfonos del 2025
El Galaxy S25 FE se ha convertido en uno de los mejores gama alta de Samsung. Su precio es más bajo que el ULTRA y tiene gran potencia.
Los teléfonos de Samsung se han convertido en los equipos Android más buscados en el mercado internacional y esto se debe a la gran calidad de sus procesadores, sus cámaras y sus funciones con Inteligencia Artificial.
Si bien hasta noviembre del 2025, los equipos más potentes de Samsung son el Galaxy S25 Ultra y el Galaxy Z Fold7, lo cierto es que la marca coreana acaba de presentar al mundo su nuevo teléfono de gama alta, el Galaxy S25 Fan Edition, el cual combina una gran potencia y sensores que graban en calidad 8K. ¿Quieres conocer más detalles sobre este modelo premium? Aquí todos los pormenores.
En primer lugar, debes saber que el Galaxy S25 FE pertenece a la gama alta y es por ello que tiene especificaciones bastante elevadas. Si hablamos de su pantalla, este tipo un panel Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FHD+ de 2340 x 1080 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.
En el apartado de la potencia y rendimiento, este Samsung tiene un potente procesador Exynos 2400, acompañado de 8GB de RAM y 512GB en su versión más potente. Además, su batería es de 4900 mAh y carga de 45W. En este apartado ha mejorado demasiado la marca coreana.
Este es el Galaxy S25 FE de Samsung. Foto: Samsung
Pero, lo mejor que tiene este Galaxy S25 FE es su juego de cámaras con las que podrás grabar en 8K a 30fps y 4K a 60fps. Su sensor principal es de 50MP, Telefoto de 8MP, Gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Las fotografías son realmente increíbles con este juego de sensores.
¿Qué precio tiene el Galaxy S25 FE en noviembre del 2025? Podrás conseguir este Samsung por 2799 soles, lo que al tipo de cambio vigente equivalen a unos 800 dólares.
