No necesitas comprar el S25 Ultra para tener un teléfono potente: este Samsung serie A tiene cámaras 4K y funciones con IA

Según las últimas filtraciones compartidas en Weibo, Samsung tiene preparada la llegada del Galaxy S26 Ultra para febrero del 2026, por lo que si quieres este potente Android deberás esperar unos meses más.

Sin embargo, tienes que tener en cuenta que este potente equipo costara entre 1500 a 2000 dólares, por lo que si quieres renovar tu teléfono y comprar uno que sea bueno, bonito y barato, el Galaxy A56 5G es ideal para ti, puesto que es el equipo más too de Samsung en la gama media y está provisto de una configuración impresionante.

Por si no lo sabes, el Galaxy A56 fue lanzado hace solo algunos meses y si bien su precio superaba los 1900 soles, actualmente lo puedes comprar en algunas tiendas por 1159 soles, lo que significa que se ha devaluado considerablemente. Aprovecha estas ofertas y consigue este potente Samsung.

¿Qué características tiene el Galaxy A56? Pues bien, en primer lugar tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, resolución FullHD y una protección Gorilla Glass Victus+.

Si hablamos de potencia, este Samsung de gama media tiene un procesador Exynos 1580, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga de 45W.

Este es el Galaxy A56 de Samsung. Foto: composición/andro4all.com

Lo mejor de todo es el juego de cámaras con calidad 4K que tiene el Galaxy A56 5G, puesto que tiene un sensor angular de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Gracias a la tecnología Nightography podrás tomar fotografías brillantes incluso en ambientes con poca luz.

Adicionalmente, a todas estas especificaciones, el Galaxy A56 llega con funciones con IA para mejorar fotografías, hacer búsquedas avanzadas y hasta conversar con extranjeros en diferente idiomas.