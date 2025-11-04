El iPhone 17 Pro no puede supera a este Samsung con armadura de Titanio, chip Snapdragon y cámaras con calidad 8K

0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Daniel Robles
Si bien Apple acaba de presentar al mundos su teléfono premium más potente, el iPhone 17 Pro, este equipo sigue en desventaja frente al Galaxy S24 Ultra de Samsung, un teléfono hecho de TITANIO que llega con un procesador bastante TOP.

¿Quieres comprar un teléfono de alta calidad y bajo precio en 2025? Si es así, entonces el Galaxy S24 Ultra es la mejor alternativa que puedes tener y lo mejor de todo es que su precio ha bajado bastante y ahora lo puedes tener hasta con un 50% de descuento. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.

Puedes comprar el Galaxy S25 Ultra de Samsung con 35% de descuento en Yape. Aprovecha la promoción de noviembre 2025.

PUEDES VER: Casi 2000 soles de REGALO para comprar el Galaxy más potente de Samsung: Yape ofrece 35% de descuento

Galaxy S24 Ultra: ficha técnica completa

Para empezar este análisis, debes saber que el Galaxy S24 Ultra pertenece a la gama premium de Samsung, por lo que tiene sus especificaciones más eficientes. En primer lugar está provista de una pantalla AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor.

Si hablamos de potencia, este Galaxy S24 Ultra la tiene de sobra. Su procesador es el Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB o 1TB y una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Galaxy S24 Ultra

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/phonearena.com

Y si te interesa las fotografías y videos, debes saber que este equipo de Samsung llega con sensor de 200MP con OIS, lente Zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Los videos que puedes grabar serán en calidad 8K y las fotografías de nivel estudio fotográfico.

Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy S24 Ultra ha bajado demasiado. Actualmente por Cyber Wow podrás comprar este equipo por 2849 soles, un precio más que aceptable para todo lo que ofrece este potente Samsung.

