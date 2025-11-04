- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Liverpool vs Real Madrid
- PSG vs Bayern Munich
- Universitario
- Alianza Lima
- Alemania vs Colombia
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
El iPhone 17 Pro no puede supera a este Samsung con armadura de Titanio, chip Snapdragon y cámaras con calidad 8K
El Galaxy S24 Ultra es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y además su precio ha bajado en 50%. Es una opción ideal frente al iPhone 17 Pro de Apple.
Si bien Apple acaba de presentar al mundos su teléfono premium más potente, el iPhone 17 Pro, este equipo sigue en desventaja frente al Galaxy S24 Ultra de Samsung, un teléfono hecho de TITANIO que llega con un procesador bastante TOP.
¿Quieres comprar un teléfono de alta calidad y bajo precio en 2025? Si es así, entonces el Galaxy S24 Ultra es la mejor alternativa que puedes tener y lo mejor de todo es que su precio ha bajado bastante y ahora lo puedes tener hasta con un 50% de descuento. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Casi 2000 soles de REGALO para comprar el Galaxy más potente de Samsung: Yape ofrece 35% de descuento
Galaxy S24 Ultra: ficha técnica completa
Para empezar este análisis, debes saber que el Galaxy S24 Ultra pertenece a la gama premium de Samsung, por lo que tiene sus especificaciones más eficientes. En primer lugar está provista de una pantalla AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Armor.
Si hablamos de potencia, este Galaxy S24 Ultra la tiene de sobra. Su procesador es el Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB o 1TB y una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/phonearena.com
Y si te interesa las fotografías y videos, debes saber que este equipo de Samsung llega con sensor de 200MP con OIS, lente Zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Los videos que puedes grabar serán en calidad 8K y las fotografías de nivel estudio fotográfico.
Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy S24 Ultra ha bajado demasiado. Actualmente por Cyber Wow podrás comprar este equipo por 2849 soles, un precio más que aceptable para todo lo que ofrece este potente Samsung.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50