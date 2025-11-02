Este Samsung BARATO con tiple cámara 8K y carga rápida es mejor que el S25 Ultra: tiene IA y pantalla FullHD+

Samsung es una de las marcas coreanas más importantes del mundo y esto lo ha logrado, no solo por sus electrodomésticos, sino también por su línea de smartphones, los cuales resaltan a nivel mundial.

Si bien en enero de este 2025, Samsung presentó el Galaxy S25 Ultra, lo cierto es que la marca coreana presentó hace solo algunas semanas una de sus mejores versiones y también la más económica, este es el Galaxy S25 Fan Edition (FE), un teléfono con diseño premium, gran potencia y precio reducido.

¿Qué otras características resaltan en el Galaxy S25 Fan Edition de Samsung? En esta nota te vamos a revelar la ficha técnica completa.

Galaxy S25 Fan Edition: especificaciones y precio oficial

Para iniciar con el análisis del Galaxy S25 Fan Edition debes saber que este Android pertenece a la gama alta y pese a ello su precio es de 2400 soles, unos 700 dólares en el mercado internacional.

La pantalla de este Samsung es de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución 1080 x 2340 pixeles, además de una protección Gorilla Glass Victus+.

El procesador que maneja este teléfono es el Exynos 2400 con 8GB de RAM y 512GB de memoria interna. Además, su batería es de 4900 mAh y carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Este es el l Galaxy S25 Fan Edition de Samsung. Foto: www.moneycontrol.com

Lo mejor de este teléfono de Samsung es su juego de cámaras con calidad 8K, tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente Telefoto de 8MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Las fotografías también son de gran calidad, incluso en ambientes con poca luz.

Además, este Galaxy S25 Fan Edition tiene funciones con Inteligencia Artificial para mejorar fotografías, hacer consultas, generar imágenes, entre otras funciones gracias a Gemini de Google. Sin duda este Samsung es una excelente alternativa.