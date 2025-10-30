No necesitas gastar tanto para comprar un Samsung de alta calidad: el A36 es el Android más completo y es BARATO

Los teléfonos de gama media son los más buscados por los fanáticos de la tecnología, puesto que tienen características premium y un precio reducido. Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra y el Galaxy Z Fold 7, lo cierto es que también tiene algunos de los modelos más emblemáticos en dicha categoría y el A36 es el mejor de todos.

Si bien el Galaxy A36 no es el teléfono más TOP de Samsung en la gama media, lo cierto es que tiene un procesador realmente potente, además de otros atributos que lo hacen realmente una excelente alternativa. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí todos los detalles.

Samsung Galaxy A36 5G: ficha técnica completa

Para iniciar con el análisis de este Samsung debes de saber que tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

¿Qué tan potente es este gama media? Pues bien, en este caso tenemos un potente chip Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una potente batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable.

Este es el Galaxy A36 5G. Foto: composición/the-geek.ru

Y si hablamos de sus cámaras, este Samsung Galaxy A36 5G llega con un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Si bien los videos se graban en 4K, solo será en calidad de 30fps y las fotografías siempre saldrán en alta resolución.

Lo mejor de todo es que el Galaxy A36 de Samsung ha bajado tanto que con solo 799 soles, o 230 dólares, podrás tenerlo en tu poder. Sin duda una de las opciones más baratas y de gran calidad.