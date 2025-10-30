0

No necesitas gastar tanto para comprar un Samsung de alta calidad: el A36 es el Android más completo y es BARATO

El Galaxy A36 de Samsung no solo tiene un procesador Snapdragon, sus cámaras graban en 4K, tiene carga rápida y diseño premium. Además, su precio ha bajado demasiado.

Daniel Robles
El Samsung Galaxy A36 5G es uno de los mejores teléfonos de gama media del mundo y su precio es bastante bajo.
El Samsung Galaxy A36 5G es uno de los mejores teléfonos de gama media del mundo y su precio es bastante bajo. | Foto: composición/the-geek.ru
COMPARTIR

Los teléfonos de gama media son los más buscados por los fanáticos de la tecnología, puesto que tienen características premium y un precio reducido. Si bien Samsung tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra y el Galaxy Z Fold 7, lo cierto es que también tiene algunos de los modelos más emblemáticos en dicha categoría y el A36 es el mejor de todos.

El Samsung Galaxy S22 Ultra es uno de los smartphones de gama alta más potentes y baratos. Su precio ha bajado al mínimo para este 2025.

PUEDES VER: ¿Por qué comprar el Galaxy S25FE si este Samsung de 2022 es más potente, tiene cámara 108MP y cuesta menos?

Si bien el Galaxy A36 no es el teléfono más TOP de Samsung en la gama media, lo cierto es que tiene un procesador realmente potente, además de otros atributos que lo hacen realmente una excelente alternativa. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí todos los detalles.

Samsung Galaxy A36 5G: ficha técnica completa

Para iniciar con el análisis de este Samsung debes de saber que tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

¿Qué tan potente es este gama media? Pues bien, en este caso tenemos un potente chip Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y una potente batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable.

Galaxy A36 5G

Este es el Galaxy A36 5G. Foto: composición/the-geek.ru

Y si hablamos de sus cámaras, este Samsung Galaxy A36 5G llega con un sensor de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Si bien los videos se graban en 4K, solo será en calidad de 30fps y las fotografías siempre saldrán en alta resolución.

Lo mejor de todo es que el Galaxy A36 de Samsung ha bajado tanto que con solo 799 soles, o 230 dólares, podrás tenerlo en tu poder. Sin duda una de las opciones más baratas y de gran calidad.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción

  2. Pese a ser del 2023, este Samsung lidera el TOP de ventas en la gama media por su bajo precio y cámaras 4K

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano