Este Samsung con 1TB de memoria, triple cámara de 50MP y pantalla FullHD+ no cuesta más de $150

Samsung se ha convertido en un referente en el mercado de los smartphones. Si bien tiene en su catálogo al poderoso Galaxy S25 Ultra o el Galaxy Z Fold7, lo cierto es que la marca coreana también posee algunos equipos más económicos que poseen grandes cualidades.

Este es el caso del Galaxy A16, un teléfono básico que resalta por sus prestaciones elevadas. Si bien muchos soñarían con tener el S25 Ultra, este equipo también es bastante bueno y en esta nota de Libero.pe conocerás si vale la pena pagar 150 dólares por este Android de gama de entrada.

El Galaxy A16 de Samsung tiene una de las mejores pantalla de su categoría. En este caso tenemos un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 1080 x 2340 pixeles, además de 90Hz de tasa de refresco. Además, su protección es bastante buena para golpes y caídas.

Si te preocupa el apartado del rendimiento, este Samsung de gama baja llega con el procesador Exynos 1330, acompañado de 4GB de RAM y 128GB de memoria interna, la cual puede ampliarse hasta 1.5 Terabytes con una microSD. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 25W por cable.

Colores del Galaxy A16 de Samsung. Foto: captura.

Pese a que este teléfono de Samsung no es especialista en fotografías y video, este Galaxy A16 tiene triple cámara: sensor de 50MP, ultra gran angular de 5MP, macro de 2MO y selfie de 13MP. Sin duda una configuración impresionante.

¿Qué precio tiene el Galaxy A16 en Samsung? El precio de este teléfono es de 499 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 147 dólares.