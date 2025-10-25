0
Los mejores calidad-precio de Samsung que puedes comprar por poco dinero en 2025

Estos teléfonos surcoreanos han bajado de precio. Cualquiera que sea tu elección, te llevas a casa lo mejorcito de Samsung en la gama alta hasta la gama media.

Joel Dávila
Estos 5 celulares Samsung son las compras más inteligentres del 2025
Estos 5 celulares Samsung son las compras más inteligentres del 2025 | Composición/Tech Advisor
Desde que Samsung incursionó en el mercado de los celulares, la marca surcoreana se ha destacado, por lo general, en darnos dispositivos de alta calidad y en la actualidad esto no ha cambiado mucho, estando en los más alto del podio al lado de los iPhone, y secundados por otras nombres como Xiaomi, Motorola y Honor.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer 7 teléfonos móviles que, en sus respectivos rangos son las mejores opciones calidad-precio ara adquirir en este 2025, año en el que el fabricante sacó el Samsung S25, S25+, S25 Ultra y el S25 FE.

Este, de momento, es el único celular que le hace pelea al Xiaomi 15T Pro.

Smartphones Samsung calidad-precio para comprar en 2025

Antes de comenzar con el siguiente listado queremos aclarar que, con excepción del Samsung A55, el resto de equipos listados cuentan de salida o con su debida actualización con Galaxy AI, que no es otra cosa que la inteligencia artificial de la marca, siendo en la actualidad IA mejor implementada en teléfonos móviles.

Asimismo, los 7 celulares que verás a continuación ha experimentado bajas de precio no menores, y eso incluye a los gama media lanzado este año. Lo mejor de Samsung, entre otras cosas, siempre será su ecosistema, sus sistema operativo y sus voluminosos años de actualizaciones.

Samsung S23 Ultra

Samsung S23 UltraCaracterísticas
PantallaAMOLED de 6,8 pulgadas.
Resolución QHD+ de 3,080 x 1,440 píxeles.
Tasa de refresco de 120Hz.
Protección Gorilla Glass Victus 2.
Brillo máximo de 1,750 nits.
ProcesadorQualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
RAMGB8GB/12GB
ROM256GB/512GB/1TB
CámaraPrincipal de 200MP.
Angular de 12MP.
Zoom 3X de 10MP.
Zoom 10X de 10MP.
Frontal de 12MP.
Batería5,000mAh
Carga rápidaCarga con cable de 45W.
Carga inalámbrica de 15W.
Sistema operativoOneUI 5.1 basado en Android 13.
ResistenciaIP68

Samsung S24

Samsung S24Características
PantallaDynamic AMOLED de 6,2 pulgadas.
Resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles.
Tasa de refresco de 120Hz.
Vision Booster.
Brillo máximo de 2,600 nits.
ProcesadorExynos 2400
RAM8GB
ROM128GB/256GB
CámaraPrincipal de 50MP.
Gran angular de 12MP.
Teleobjetivo 3X de 10MP.
Frontal de 12MP.
Batería4,000mAh
Carga rápidaCarga con cable de 25W.
Carga inalámbrica de 15W.
Carga reversible
Sistema operativoOneUI 6.1 basado en Android 14
ResistenciaIP68

Samsung S24 FE

Samsung S24 FECaracterísticas
PantallaDynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas.
Resolución FullHD +.
Tasa de refresco de 120Hz.
385 ppp.
Brillo máximo de 1,900 nits.
ProcesadorExynos 2400e.
RAM8GB
ROM128GB/256GB/512GB
CámaraPrincipal de 50MP.
Ultra gran angular de 12MP.
Telefoto 3X de 8MP.
Frontal de 10MP.
Batería4,700mAh
Carga rápidaCarga con cable de 25W.
Carga inalámbrica de 15W.
Carga inversa.
Sistema operativoOneUI 6.1 basado en Android 14.
ResistenciaIP68

Samsung A56

Samsung A56Características
PantallaSuper AMOLED de 6,7 pulgadas.
Resolución FullHD+.
Tasa de refresco de 120Hz.
Vision Booster,
Brillo máximo de 1,200 nits.
Protección Corning Gorilla Glass Victus+.
ProcesadorExynos 1580
RAM8GB
ROM128GB/256GB
CámaraPrincipal de 50MP.
Gran angular de 12MP.
Macro de 5MP.
Frontal de 12MP.
Batería5,000mAh.
Carga rápidacarga con cable de 45W.
Sistema operativoOneUI 7 basado en Android 15
ResistenciaIP67

Samsung A55

Samsung A55Características
PantallaSuper AMOLED de 6,6 pulgadas.
Resolución FullHD+.
Tasa de refresco de 1220Hz.
Vision Booster.
Brillo máximo de 1,000 nits.
ProcesadorExynos 1480.
RAM8GB
ROM128GB/256GB.
CámaraPrincipal de 50MP.
Ultra gran angular de 12MP.
Macro de 5MP.
Frontal de 32MP.
Batería5,000mAh.
Carga rápida Carga con cable de 25W.
Sistema operativoOneUi 6.1 basado en Android 14
ResistenciaIP67

Samsung A36

Samsung A36Características
PantallaSuper AMOLED de 6,7 pulgadas.
Resolución FullHD+.
Tasa de refresco de 120Hz.
Brillo máximo de 1,2000 nits.
Protección Corning Gorilla Glass Victus.
ProcesadorSnapdragon 6 Gen 3
RAM6GB/8GB
ROM128GB/256GB
CámaraPrincipal de 50MP.
Ultra gran angular de 8MP.
Macro de 5MP.
Frontal de 12MP.
Batería5,000mAh.
Carga rápidaCarga rápida con cable de 45W.
Sistema operativoOneUI 7 basado en Android 15.
ResistenciaIP67

Samsung A26

Samsung A26Características
PantallaSuper AMOLED de 6,7 pulgadas.
Resolución FullHD+.
Tasa de refresco de 120Hz.
Brillo máximo de 800 nits.
Protección Gorilla Glass Victus.
ProcesadorExynos 1280 (para Latinoamérica).
RAM6GB/8GB
ROM128GB/256GB
CámaraPrincipal de 50MP.
Ultra gran angular de 8MP.
Macro de 2MP.
Frontal de 13MP.
Batería5,000mAh.
Carga rápidaCarga con cable de 25W.
Sistema operativoOneUI 7 basado en Android 15.
ResistenciaIP67.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

