Este Samsung tiene 2 cosas que el Xiaomi 15T Pro sueña: software sorprendente y muchas actualizaciones

Nadie podría poner en tela de juicio que Samsung es uno de los nombres más importantes en el amplísimo sector de la tecnología. Su importancia es tal que, en la actualidad, son de los poquísimos fabricantes que desarrollan ellos mismos sus propios chips. Este 2025, los surcoreanos lanzaron al mundo la familia S25 que, la verdad sea dicha, no representa un verdadero salto generacional y las ventas no han acompañado como esperaban.

Sin embargo, por un momento, el foco de la atención ha sido el lanzamiento del nuevo Samsung S25 FE, el Fan Edition que tiene lo mejor de esta familia de gama alta, pero con un precio más accesible y, claramente, tiene la finalidad de rivalizar con el Xiaomi 15T Pro, pero ¿En verdad puede hacerle sombra? Lo veremos en las siguientes líneas.

Software con mucha IA y actualizaciones de sobra

Estamos de acuerdo en que el mayor punto a favor del Samsung S25 FE es su sistema operativo, ya que viene con el OneUI 8 basado en Android 16 que, una vez más, demuestra que es uno de los mejores gracias a su estabilidad, fluidez, a la vez de no presentar lags al llevar a cabo tareas demandantes.

No solo eso, pues viene con Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana (además de Gemini de Google), la cual es una de las mejor integradas en todo sentido. Además, cuenta con una voluminosa política de actualizaciones, con 7 años para dar soporte al sistema operativo y 7 para los parches de seguridad.

Panel de calidad y procesador conocido

Cuando vemos la pantalla, nos topamos ante un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, el cual incluye una tasa de refresco de 120 hercios, con resolución FullHD+ de 2,340 x 1,080 píxeles, con 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp). Eso sí, los de Samsung no fueron tan generoso con el brillo, ya que solo posee 1,900 nits, que no está mal, pero pudo ser mejor. Asimismo, es anticaídas gracias a la protección Corning Gorilla Glass Victus+ y certificación IP68 que lo hace acuático.

Como dijimos líneas, esta marca es de las pocas que fabrican sus propios chips y en el caso del Samsung S25 FE nos topamos con el procesador Exynos 2400, el cual no es nada nuevo, todo lo contrario ya formó parte del Samsung S24 base como del Samsung S24 Plus, el cual te dará un buen funcionamiento para tareas demandantes, pero también para disfrutar videojuegos.

En cuanto al almacenamiento, este gama alta económico nos presenta una RAM de 8GB y de 12GB, mientras que su memoria interna o ROM se presenta en tres versiones: de 128GB, de 256GB y de 512GB.

Foto y video: buenos, pero no grandiosos

La fotografía nos ha gustado, aunque lo cierto es que no representa gran cambio respecto a su antecesor, el Samsung S24 FE. En la parte trasera, nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles, telefofo de 12 megapíxeles, así como gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

En el mismo apartado, la grabación de video del Samsung S25 FE llega a los 8K a 30fps, pero también en los 4K a 60fps, sin embargo, su estabilización pudo ser mejor, pero con resultados nítidos, realistas y con poco ruido visual en tomas nocturnas y con funciones IA. Eso sí, no tiene grabación tipo LOG y no se puede hacer cambio de cámaras mientras grabas.

Batería muy justa, pero cumplidora

Samsung sigue sin adecuarse al nuevo estándar de las baterías de más de uno de sus terminales; en el caso del Samsung S25 FE cuenta con potencia de 4,900mAh que va justo para rendirte por buena parte del día. Eso sí, su carga rápida es de 45W, además de carga inalámbrica de 25W y carga inalámbrica inversa.

¿Vale la pena comprar el Samsung S25 FE?

Expuesto todas las partes del Samsung S25 FE, nos parece que si buscas una experiencia Samsung de alta calidad, para disfrutar de su ecosistema, software pantalla y rendimiento, entonces es una respuesta afirmativa y estos son sus precios: