- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Perú F. vs Colombia F.
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Samsung tiene el mejor gama media y no es el A56: triple cámara, batería de 5000mAh más pantalla Super AMOLED
Hoy vamos a desglosar las características más atractivas del potente Samsung A35, un smartphone tan económico como eficiente para diversas tareas.
La gama media se ha alzado como el segmento con más innovaciones dentro de la tecnología celular, lugar que fue impulsado, en gran medida, por Motorola y Xiaomi, pero que en los últimos años tiene a Samsung como uno de sus actores principales, ampliando su catálogo con móviles de altísima calidad a precios de locura, como es el caso del Samsung A35.
Estamos ante un celular verdaderamente asombroso, pues cuenta con 3 cámaras trasera que nos darán resultados por encima del promedio en su rango de precio, pero también mantiene una notable pantalla que nos dará una experiencia increíble, a la vez de un sistema operativo muy bien integrado.
PUEDES VER: Samsung S25 FE vs. Xiaomi 15T Pro: dos teléfonos poderosos, pero solo uno vale la pena comprar
Pantalla, procesador y batería
Comencemos con la pantalla del Samsung A35, la cual es una Super AMOLED de 6,6 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, 1,000 nits de brillo máximo y protección contra el agua gracias a su certificación IP67.
Por otro lado, viene acompañado de memoria RAM de 6GB y 8GB, junto con ROM de 128GB y 256GB, todo integrado con un chip hecho por la propia Samsung: el Exynos 1380.
La autonomía nos dará un rendimiento para casi un día entero de uso con potencia de 5,000mAh en la batería, así como una carga rápida de 25W.
Foto y video
Pese a ser un terminal relativamente económico, lo cierto es que el Samsung A35 cuenta con lentes fotográficos capaces de darnos resultados bastante óptimos.
Por ello, en la parte trasera nos topamos con un lente principal 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, lo mismo que un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles. No menor es que este dispositivo puede grabar video a un máximo de 4K a 30fps.
Sistema operativo
El sistema operativo es uno de los grandes atractivos de todo celular del fabricante surcoreano, y el Samsung A35 no es la excepción, dado que incluye el OneUI 6.1 basado en Android 14 y con 4 años de actualizaciones para el software, así como 5 años para los parches de seguridad.
¿Vale la pena el Samsung A35 en 2025?
Si buscamos un gama media a buen precio, con un procesador para tareas diarias y hasta para jugar, una pantalla óptima, que sea capaz de sacar fotos más que decentes y un sistema operativo de los mejores, entonces ve y compra el Samsung A35:
- Perú: desde los 959 soles.
- México: desde los 4,732 pesos.
- Colombia: desde los 1,499.000 pesos.
- España: desde los 222.60 euros (Amazon).
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50