Samsung tiene el mejor gama media y no es el A56: triple cámara, batería de 5000mAh más pantalla Super AMOLED

La gama media se ha alzado como el segmento con más innovaciones dentro de la tecnología celular, lugar que fue impulsado, en gran medida, por Motorola y Xiaomi, pero que en los últimos años tiene a Samsung como uno de sus actores principales, ampliando su catálogo con móviles de altísima calidad a precios de locura, como es el caso del Samsung A35.

Estamos ante un celular verdaderamente asombroso, pues cuenta con 3 cámaras trasera que nos darán resultados por encima del promedio en su rango de precio, pero también mantiene una notable pantalla que nos dará una experiencia increíble, a la vez de un sistema operativo muy bien integrado.

Pantalla, procesador y batería

Comencemos con la pantalla del Samsung A35, la cual es una Super AMOLED de 6,6 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, 1,000 nits de brillo máximo y protección contra el agua gracias a su certificación IP67.

Por otro lado, viene acompañado de memoria RAM de 6GB y 8GB, junto con ROM de 128GB y 256GB, todo integrado con un chip hecho por la propia Samsung: el Exynos 1380.

La autonomía nos dará un rendimiento para casi un día entero de uso con potencia de 5,000mAh en la batería, así como una carga rápida de 25W.

Foto y video

Pese a ser un terminal relativamente económico, lo cierto es que el Samsung A35 cuenta con lentes fotográficos capaces de darnos resultados bastante óptimos.

Por ello, en la parte trasera nos topamos con un lente principal 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, lo mismo que un macro de 5 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles. No menor es que este dispositivo puede grabar video a un máximo de 4K a 30fps.

Sistema operativo

El sistema operativo es uno de los grandes atractivos de todo celular del fabricante surcoreano, y el Samsung A35 no es la excepción, dado que incluye el OneUI 6.1 basado en Android 14 y con 4 años de actualizaciones para el software, así como 5 años para los parches de seguridad.

¿Vale la pena el Samsung A35 en 2025?

Si buscamos un gama media a buen precio, con un procesador para tareas diarias y hasta para jugar, una pantalla óptima, que sea capaz de sacar fotos más que decentes y un sistema operativo de los mejores, entonces ve y compra el Samsung A35: